Свинина – самое популярное мясо для шашлыка. Лучше всего выбирать шею, тогда блюдо получится не просто вкусным, но и очень сочным. 24 Канал советует сохранить рецепт шашлыка из инстаграма o_gorodnik.
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Рецепт шашлыка из свинины
- Время: 40 минут + маринование
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм свиного ошейка;
– 500 граммов лука;
– 300 граммов помидоров;
– 1 зубчик чеснока;
– 50 граммов соли;
– 25 граммов сахара;
– 1/2 чайной ложки молотого черного перца;
– 1 чайная ложка паприки;
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– 0,5 литра газированной воды.
Приготовление:
Мясо очистите от пленок и лишнего жира, нарежьте кусочками по 40 – 50 граммов.
Лук натрите руками с добавлением соли и сахара – он должен пустить сок.
Смешайте мясо с луком, добавьте нарезанные помидоры, любимые специи и залейте минеральной водой. Хорошо перемешайте все вместе, слегка подавив томаты, чтобы они отдали сок.
Накройте тарелкой или крышкой так, чтобы мясо было полностью погружено в маринад.
Оставьте мариноваться на 3 часа или на всю ночь в холодильнике.
Пожарьте на огне до готовности.
Приятного аппетита!
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