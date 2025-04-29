29 квітня, 09:41
Зелень, гриби та апельсиновий сік: вітамінний салат, який і на свято подати можна
Цей салат – потужна доза вітамінів, яка ще й потішить ситністю. Готувати його легко, а вигляд він має вкрай естетичний.
Цей салат може стати приємним доповненням до вашої трапези, адже відмінно смакує зі всіма стравами. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "На пенсії".
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Рецепт вітамінного салату
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– пучок шпинату;
– пучок черемші;
– 200 грамів печериць;
– 6 столових ложок олії;
– 3 помідори;
– 3 яйця;
– зелена цибуля до смаку;
– 1 столова ложка апельсинового соку;
– кілька крапель бальзамічного оцту;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Шпинат і черемшу порвіть на великі шматки руками. Гриби розріжте на дві частини.
- У сковороді розігрійте пару ложок олії й трохи підсмажте гриби. Залиште охолонути.
- Помідори наріжте невеликими кубиками, якщо використовуєте чері – просто розділіть навпіл.
- Яйця, зварені круто, також поділіть на половинки.
- Зелену цибулю нашинкуйте тонкими кільцями.
- Для заправки змішайте залишки олії з апельсиновим соком і бальзамічним оцтом, додайте сіль, перець і добре розмішайте виделкою.
- З’єднайте всі підготовлені продукти й полийте готовим соусом.
Смачного!
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