Зелень, гриби та апельсиновий сік: вітамінний салат, який і на свято подати можна

Цей салат – потужна доза вітамінів, яка ще й потішить ситністю. Готувати його легко, а вигляд він має вкрай естетичний.

Цей салат може стати приємним доповненням до вашої трапези, адже відмінно смакує зі всіма стравами. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "На пенсії".

Цікаво Справжнє чи підробка: як легко перевірити якість масла – перевірені миттєві лайфхаки

Рецепт вітамінного салату

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– пучок шпинату;

– пучок черемші;

– 200 грамів печериць;

– 6 столових ложок олії;

– 3 помідори;

– 3 яйця;

– зелена цибуля до смаку;

– 1 столова ложка апельсинового соку;

– кілька крапель бальзамічного оцту;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Шпинат і черемшу порвіть на великі шматки руками. Гриби розріжте на дві частини. У сковороді розігрійте пару ложок олії й трохи підсмажте гриби. Залиште охолонути. Помідори наріжте невеликими кубиками, якщо використовуєте чері – просто розділіть навпіл. Яйця, зварені круто, також поділіть на половинки. Зелену цибулю нашинкуйте тонкими кільцями. Для заправки змішайте залишки олії з апельсиновим соком і бальзамічним оцтом, додайте сіль, перець і добре розмішайте виделкою. З’єднайте всі підготовлені продукти й полийте готовим соусом.

Смачного!

Він зараз дуже популярний: рецепт салату з печінки тріски.