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29 квітня, 09:41
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Зелень, гриби та апельсиновий сік: вітамінний салат, який і на свято подати можна

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Цей салат – потужна доза вітамінів, яка ще й потішить ситністю. Готувати його легко, а вигляд він має вкрай естетичний.

Цей салат може стати приємним доповненням до вашої трапези, адже відмінно смакує зі всіма стравами. 24 Канал пропонує переконатися у цьому з рецептом порталу "На пенсії".

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Рецепт вітамінного салату 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– пучок шпинату;
– пучок черемші;
– 200 грамів печериць;
– 6 столових ложок олії;
– 3 помідори;
– 3 яйця;
– зелена цибуля до смаку;
– 1 столова ложка апельсинового соку;
– кілька крапель бальзамічного оцту;
– сіль та перець до смаку. 

Приготування

  1. Шпинат і черемшу порвіть на великі шматки руками. Гриби розріжте на дві частини.
  2. У сковороді розігрійте пару ложок олії й трохи підсмажте гриби. Залиште охолонути.
  3. Помідори наріжте невеликими кубиками, якщо використовуєте чері – просто розділіть навпіл.
  4. Яйця, зварені круто, також поділіть на половинки.
  5. Зелену цибулю нашинкуйте тонкими кільцями.
  6. Для заправки змішайте залишки олії з апельсиновим соком і бальзамічним оцтом, додайте сіль, перець і добре розмішайте виделкою.
  7. З’єднайте всі підготовлені продукти й полийте готовим соусом.

Смачного!

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