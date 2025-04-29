Этот салат может стать приятным дополнением к вашей трапезе, ведь отлично сочетается со всеми блюдами. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "На пенсии".

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Рецепт витаминного салата

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– пучок шпината;

– пучок черемши;

– 200 граммов шампиньонов;

– 6 столовых ложек масла;

– 3 помидора;

– 3 яйца;

– зеленый лук по вкусу;

– 1 столовая ложка апельсинового сока;

– несколько капель бальзамического уксуса;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Шпинат и черемшу порвите на крупные куски руками. Грибы разрежьте на две части. В сковороде разогрейте пару ложек масла и немного поджарьте грибы. Оставьте остыть. Помидоры нарежьте небольшими кубиками, если используете черри – просто разделите пополам. Яйца, сваренные вкрутую, также поделите на половинки. Зеленый лук нарежьте тонкими кольцами. Для заправки смешайте остатки масла с апельсиновым соком и бальзамическим уксусом, добавьте соль, перец и хорошо размешайте вилкой. Соедините все подготовленные продукты и полейте готовым соусом.

Приятного аппетита!

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