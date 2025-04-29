Этот салат может стать приятным дополнением к вашей трапезе, ведь отлично сочетается со всеми блюдами. 24 Канал предлагает убедиться в этом с рецептом портала "На пенсии".
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Рецепт витаминного салата
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– пучок шпината;
– пучок черемши;
– 200 граммов шампиньонов;
– 6 столовых ложек масла;
– 3 помидора;
– 3 яйца;
– зеленый лук по вкусу;
– 1 столовая ложка апельсинового сока;
– несколько капель бальзамического уксуса;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Шпинат и черемшу порвите на крупные куски руками. Грибы разрежьте на две части.
- В сковороде разогрейте пару ложек масла и немного поджарьте грибы. Оставьте остыть.
- Помидоры нарежьте небольшими кубиками, если используете черри – просто разделите пополам.
- Яйца, сваренные вкрутую, также поделите на половинки.
- Зеленый лук нарежьте тонкими кольцами.
- Для заправки смешайте остатки масла с апельсиновым соком и бальзамическим уксусом, добавьте соль, перец и хорошо размешайте вилкой.
- Соедините все подготовленные продукты и полейте готовым соусом.
Приятного аппетита!
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