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4 липня, 07:39
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Той самий літній сніданок: готуємо кабачки за 10 хвилин від Пави

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Рецепт швидкого сніданку з кабачка включає кабачок, лосось, твердий сир, крем-сир, авокадо, сіль та перець.
  • Цей літній сніданок стане чудовим рішенням на кожен день. 

Якщо звичні сніданки вже так не смакують – настав час змінити вектор на сезонні варіанти. Кабачки – саме те, що треба для вдалого початку дня.

Цей швидкий сніданок одразу потрапить у список ваших улюбленців. На його приготування не потрібно жодних зусиль, а результат вийде просто приголомшливим. 24 Канал пропонує в цьому переконатися з рецептом, яким знаменитий Пава поділився у своєму інстаграмі

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Рецепт сніданку з кабачка

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 1 

Інгредієнти
– кабачок;
– лосось;
– твердий сир;
– крем-сир;
– авокадо;
– сіль та перець до смаку.

  1. Кабачок нарізаємо кільцями, викладаємо на застелене пергаментом деко та посипаємо натертим сиром. 
  2. Запікаємо кілька хвилин при 180 градусах, щоб сир розплавився і схопився, а кабачки стали готовими. 
  3. Другу сторону змащуємо крем-сиром, викладаємо авокадо та червону рибу, складаємо млинець та подаємо до столу. 

Смачного!

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