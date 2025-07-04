Той самий літній сніданок: готуємо кабачки за 10 хвилин від Пави

Якщо звичні сніданки вже так не смакують – настав час змінити вектор на сезонні варіанти. Кабачки – саме те, що треба для вдалого початку дня.

Цей швидкий сніданок одразу потрапить у список ваших улюбленців. На його приготування не потрібно жодних зусиль, а результат вийде просто приголомшливим. 24 Канал пропонує в цьому переконатися з рецептом, яким знаменитий Пава поділився у своєму інстаграмі. Читайте також Навіть діти забудуть про газовану воду: готуємо малиновий квас – насолода у кожному ковтку Рецепт сніданку з кабачка Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1 Інгредієнти:

– кабачок;

– лосось;

– твердий сир;

– крем-сир;

– авокадо;

– сіль та перець до смаку. Кабачок нарізаємо кільцями, викладаємо на застелене пергаментом деко та посипаємо натертим сиром. Запікаємо кілька хвилин при 180 градусах, щоб сир розплавився і схопився, а кабачки стали готовими. Другу сторону змащуємо крем-сиром, викладаємо авокадо та червону рибу, складаємо млинець та подаємо до столу. Смачного! Їх неможливо перестати готувати: рецепт знаменитих гомбовців.