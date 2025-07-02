Традиційно гомбовці готують зі сливами, однак до їх сезону чекати так довго! Чому б не поекспериментувати та не зробити смаколик з вишнями? 24 Канал пропонує зробити це з рецептом порталу Cookpad.

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Рецепт гомбовців з вишнями

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 1 яйце;

– 1 столова ложка;

– 4 столові ложки манки;

– 100 грамів заморожених або свіжих ягід вишні;

– 100 грамів панірувальних сухарів;

– 2 столові ложки джему для подачі.

Приготування:

З’єднайте сир, яйце, цукор і манну крупу. Замісіть м’яке тісто, подібне до того, що готують на сирники. Дайте суміші постояти приблизно 10 хвилин, щоб манка встигла набрякнути. Злегка зволоженими руками сформуйте невеликі кульки, всередину кожної покладіть вишню. У великій каструлі доведіть воду до кипіння й обережно викладайте по кілька кульок (5 – 6 штук за раз). Варіть протягом 5 хвилин після повторного закипання. Готові гомбовці дістаньте шумівкою та відразу обкачайте в обсмажених панірувальних сухарях. На тарілку викладіть трохи джему (за потреби розбавте його водою до консистенції соусу), зверху покладіть теплі гомбовці.

Смачного!

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