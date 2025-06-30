Полуничний джем був важливою частиною раціону самої Єлизавети ІІ. З його приготуванням не виникне жодних проблем, а смак улюбленої ягоди ідеально доповнить безліч смаколиків. 24 Канал пропонує відтворити рецепт класичного полуничного джему від порталу Appetito.

Цікаво Цей десерт стане улюбленим: 2 інгредієнти – і морозиво вже у вашій морозилці

Рецепт полуничного джему

  • Час: 2 години + доба
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 1 кілограм полуниці;
– 1 кілограм цукру;
– 1 лимон.

Приготування:

  1. Полуницю добре промийте під проточною водою, пересипте в широкий таз або миску, засипте цукром і залиште на кілька годин, щоб ягоди пустили сік.

  2. Отриману рідину перелийте в каструлю й доведіть до кипіння на плиті. Коли сироп закипить, додайте до нього полуницю разом із цукром і проваріть приблизно 10 хвилин.

  3. Вичавіть сік із лимона та влийте його в майбутній джем.

  4. За допомогою блендера перетворіть ягоди на однорідну масу.

  5. Знову поставте каструлю на слабкий вогонь і продовжуйте варити, не забуваючи періодично помішувати, щоб нічого не підгоріло.

  6. Гарячий джем розлийте по стерилізованих банках, щільно закрийте кришками.

  7. Закутайте заготовки теплою ковдрою або рушником і залиште до повного охолодження на 24 години.

  8. Зберігайте готовий джем у темному прохолодному приміщенні.

Смачного!

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