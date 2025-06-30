Полуничний джем був важливою частиною раціону самої Єлизавети ІІ. З його приготуванням не виникне жодних проблем, а смак улюбленої ягоди ідеально доповнить безліч смаколиків. 24 Канал пропонує відтворити рецепт класичного полуничного джему від порталу Appetito.

Цікаво Цей десерт стане улюбленим: 2 інгредієнти – і морозиво вже у вашій морозилці

Інгредієнти:

– 1 кілограм полуниці;

– 1 кілограм цукру;

– 1 лимон.

Приготування:

Полуницю добре промийте під проточною водою, пересипте в широкий таз або миску, засипте цукром і залиште на кілька годин, щоб ягоди пустили сік.

Отриману рідину перелийте в каструлю й доведіть до кипіння на плиті. Коли сироп закипить, додайте до нього полуницю разом із цукром і проваріть приблизно 10 хвилин.

Вичавіть сік із лимона та влийте його в майбутній джем.

За допомогою блендера перетворіть ягоди на однорідну масу.

Знову поставте каструлю на слабкий вогонь і продовжуйте варити, не забуваючи періодично помішувати, щоб нічого не підгоріло.

Гарячий джем розлийте по стерилізованих банках, щільно закрийте кришками.

Закутайте заготовки теплою ковдрою або рушником і залиште до повного охолодження на 24 години.