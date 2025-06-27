Гостра закуска з кабачків неодмінно вас вразить. Втім, якщо ви не дуже полюбляєте надто гострі страви, то відрегулюйте кількість спецій на власний смак, інформує 24 Канал.

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Рецепт гострої закуски з кабачків

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів кабачків;

– 1/2 чайної ложки меленого гострого перцю;

– 1 столова ложка меленої паприки;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– сіль до смаку.

Приготування:

Ретельно промийте кабачки та наріжте їх брусочками. Перекладіть нарізані кабачки в глибоку миску, додайте сіль, паприку та оливкову олію. Добре перемішайте, щоб кожен шматочок рівномірно вкрився спеціями. Викладіть овочі на деко, застелене пергаментним папером, і запікайте в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 10 хвилин.

Смачного!

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