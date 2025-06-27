Острая закуска из кабачков непременно вас поразит. Впрочем, если вы не очень любите слишком острые блюда, то отрегулируйте количество специй на свой вкус, информирует 24 Канал.

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Рецепт острой закуски из кабачков

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов кабачков;

– 1/2 чайной ложки молотого острого перца;

– 1 столовая ложка молотой паприки;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Тщательно промойте кабачки и нарежьте их брусочками. Переложите нарезанные кабачки в глубокую миску, добавьте соль, паприку и оливковое масло. Хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся специями. Выложите овощи на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 10 минут.

Приятного аппетита!

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