Острая закуска из кабачков непременно вас поразит. Впрочем, если вы не очень любите слишком острые блюда, то отрегулируйте количество специй на свой вкус, информирует 24 Канал.
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Рецепт острой закуски из кабачков
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов кабачков;
– 1/2 чайной ложки молотого острого перца;
– 1 столовая ложка молотой паприки;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– соль по вкусу.
Приготовление:
Тщательно промойте кабачки и нарежьте их брусочками.
Переложите нарезанные кабачки в глубокую миску, добавьте соль, паприку и оливковое масло. Хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек равномерно покрылся специями.
Выложите овощи на противень, застеленный пергаментной бумагой, и запекайте в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 10 минут.
Приятного аппетита!
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