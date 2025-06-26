Этот тарт принесет оригинальные оттенки в привычные будни и соберет за столом всю семью еще до того, как будет готов. 24 Канал советует попробовать рецепт, которым поделилась победительница "МастерШеф" Валерия Матрохина в своем инстаграме.

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Рецепт тарта с сыром и спаржей

  • Время: 45 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 1 лист готового слоеного теста;
– 200 – 250 граммов творога;
– 1 желток + 1 столовая ложка молока для смазывания;
– пучок спаржи;
– соль, перец, оливковое масло.

Приготовление:

  1. Включите духовку и нагрейте до 180 градусов.

  2. Тесто достаньте из морозилки, дайте растаять и немного раскатайте. Сформируйте бортики, просто подвернув края к середине.

  3. В центр выложите натертый сыр, оставив небольшую горстку для финального слоя.

  4. Нижние кончики спаржи обрежьте, слегка смажьте ее маслом, приправьте солью и молотым перцем. Разложите спаржу поверх сыра.

  5. Взбейте желток с небольшим количеством молока и намажьте им края теста для аппетитного румянца. Сверху посыпьте остатками сыра.

  6. Выпекайте пирог в разогретой духовке 25 – 30 минут, пока не станет золотистым и хрустящим.

Приятного аппетита!

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