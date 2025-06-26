Этот тарт принесет оригинальные оттенки в привычные будни и соберет за столом всю семью еще до того, как будет готов. 24 Канал советует попробовать рецепт, которым поделилась победительница "МастерШеф" Валерия Матрохина в своем инстаграме.

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Рецепт тарта с сыром и спаржей

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 лист готового слоеного теста;

– 200 – 250 граммов творога;

– 1 желток + 1 столовая ложка молока для смазывания;

– пучок спаржи;

– соль, перец, оливковое масло.

Приготовление:

Включите духовку и нагрейте до 180 градусов. Тесто достаньте из морозилки, дайте растаять и немного раскатайте. Сформируйте бортики, просто подвернув края к середине. В центр выложите натертый сыр, оставив небольшую горстку для финального слоя. Нижние кончики спаржи обрежьте, слегка смажьте ее маслом, приправьте солью и молотым перцем. Разложите спаржу поверх сыра. Взбейте желток с небольшим количеством молока и намажьте им края теста для аппетитного румянца. Сверху посыпьте остатками сыра. Выпекайте пирог в разогретой духовке 25 – 30 минут, пока не станет золотистым и хрустящим.

Приятного аппетита!

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