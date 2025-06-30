Клубничный джем был важной частью рациона самой Елизаветы II. С его приготовлением не возникнет никаких проблем, а вкус любимой ягоды идеально дополнит множество вкусностей. 24 Канал предлагает воспроизвести рецепт классического клубничного джема от портала Appetito.

Интересно Этот десерт станет любимым: 2 ингредиента – и мороженое уже в вашей морозилке

Рецепт клубничного джема

  • Время: 2 часа + сутки
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм клубники;
– 1 килограмм сахара;
– 1 лимон.

Приготовление:

  1. Клубнику хорошо промойте под проточной водой, пересыпьте в широкий таз или миску, засыпьте сахаром и оставьте на несколько часов, чтобы ягоды пустили сок.

  2. Полученную жидкость перелейте в кастрюлю и доведите до кипения на плите. Когда сироп закипит, добавьте в него клубнику вместе с сахаром и проварите примерно 10 минут.

  3. Выжмите сок из лимона и влейте его в будущий джем.

  4. С помощью блендера превратите ягоды в однородную массу.

  5. Снова поставьте кастрюлю на слабый огонь и продолжайте варить, не забывая периодически помешивать, чтобы ничего не подгорело.

  6. Горячий джем разлейте по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками.

  7. Укутайте заготовки теплым одеялом или полотенцем и оставьте до полного остывания на 24 часа.

  8. Храните готовый джем в темном прохладном помещении.

Приятного аппетита!

Та самая закуска лета: как приготовить кабачки со специями.