Клубничный джем был важной частью рациона самой Елизаветы II. С его приготовлением не возникнет никаких проблем, а вкус любимой ягоды идеально дополнит множество вкусностей. 24 Канал предлагает воспроизвести рецепт классического клубничного джема от портала Appetito.
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Рецепт клубничного джема
- Время: 2 часа + сутки
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм клубники;
– 1 килограмм сахара;
– 1 лимон.
Приготовление:
Клубнику хорошо промойте под проточной водой, пересыпьте в широкий таз или миску, засыпьте сахаром и оставьте на несколько часов, чтобы ягоды пустили сок.
Полученную жидкость перелейте в кастрюлю и доведите до кипения на плите. Когда сироп закипит, добавьте в него клубнику вместе с сахаром и проварите примерно 10 минут.
Выжмите сок из лимона и влейте его в будущий джем.
С помощью блендера превратите ягоды в однородную массу.
Снова поставьте кастрюлю на слабый огонь и продолжайте варить, не забывая периодически помешивать, чтобы ничего не подгорело.
Горячий джем разлейте по стерилизованным банкам, плотно закройте крышками.
Укутайте заготовки теплым одеялом или полотенцем и оставьте до полного остывания на 24 часа.
Храните готовый джем в темном прохладном помещении.
Приятного аппетита!
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