Цей швидкий сніданок одразу потрапить у список ваших улюбленців. На його приготування не потрібно жодних зусиль, а результат вийде просто приголомшливим. 24 Канал пропонує в цьому переконатися з рецептом, яким знаменитий Пава поділився у своєму інстаграмі.
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Рецепт сніданку з кабачка
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– кабачок;
– лосось;
– твердий сир;
– крем-сир;
– авокадо;
– сіль та перець до смаку.
- Кабачок нарізаємо кільцями, викладаємо на застелене пергаментом деко та посипаємо натертим сиром.
- Запікаємо кілька хвилин при 180 градусах, щоб сир розплавився і схопився, а кабачки стали готовими.
- Другу сторону змащуємо крем-сиром, викладаємо авокадо та червону рибу, складаємо млинець та подаємо до столу.
Смачного!
Їх неможливо перестати готувати: рецепт знаменитих гомбовців.