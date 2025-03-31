Для того, щоб смачно та ситно поїсти, зовсім не обов'язково довго стояти біля плити. Навіть більше – подати на стіл смачний обід чи вечерю для всієї сім'ї можна дуже швидко!

Кожна господиня полюбляє рецепти, в яких чудовий смак поєднується з легкістю приготування. Навіть відомі шефи вихваляються вмінням подавати смачнющі страви, не витрачаючи багато часу, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм відомого Ектора Хіменеса-Браво.

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Рецепт швидкої вечері з котлетками

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів фаршу;

– 1 перець;

– 1 цибуля;

– 2 помідори;

– 2 столові ложки олії;

– 400 грамів томатів у власному соці;

– сіль та перець до смаку

– 200 грамів макаронів;

– 100 грамів сиру;

– зелень для прикраси.

‍ Приготування:

Сформуйте котлетки з фаршу та обсмажте їх на олії до золотистої скоринки з обох боків. Наріжте перець, цибулю та помідори, обсмажте до м'якості, додайте томати в соку, приправте сіллю та перцем. Викладіть котлети в овочевий соус і тушкуйте до готовності, щоб вони просочилися ароматами. Відваріть макарони в підсоленій воді до стану "аль денте". Подавайте макарони, посипавши тертим сиром, з котлетами в овочевому соусі, прикрасивши свіжою зеленню.

Смачного!

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