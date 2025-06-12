Сирні палички – це закуска, яка актуальна завжди та всюди. Готувати її легко, а з улюбленим соусом вона смакуватиме просто неперевершено.

Сирні палички на столі – це завжди маленьке свято для всієї сімʼї. Скільки б ви їх не зробили, на потім завжди нічого не залишається. 24 Канал пропонує приготувати улюблену закуску за рецептом порталу Cookorama. Цікаво Так кабачки ви ще не подавали: апетитна та ситна намазка – рідні не вгадають, з чого вона Рецепт сирних паличок Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 5 Інгредієнти:

– 5 яєць

– 100 мілілітрів холодної води;

– 1 столова ложка борошна;

– дрібка солі;

– 400 грамів твердого сиру;

– 100 грамів панірувальних сухарів;

– 500 мілілітрів рослинної олії. Приготування: Сир нарізати рівними смужками однакової довжини. Підготуйте кляр, змішавши яйця з водою, сіллю та борошном до однорідної консистенції. Кожен шматочок сиру обваляйте в панірувальних сухарях, занурте в кляр, а потім знову обкачайте в сухарях. Обсмажуйте в гарячій олії приблизно 30 секунд, до апетитної скоринки. Смачного! Ідеальний вибір у спеку: швидкий лимонад з полуниці.