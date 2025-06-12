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Новини Смачно Салати і закуски Сир тягнеться – не розірвати: рецепт знаменитих сирних паличок
12 червня, 19:40
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Сир тягнеться – не розірвати: рецепт знаменитих сирних паличок

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Сирні палички є легкою для приготування закускою, що підходить для будь-якої події.
  • Основні інгредієнти включають яйця, холодну воду, борошно, сіль, твердий сир, панірувальні сухарі та рослинну олію.

Сирні палички – це закуска, яка актуальна завжди та всюди. Готувати її легко, а з улюбленим соусом вона смакуватиме просто неперевершено.

Сирні палички на столі – це завжди маленьке свято для всієї сімʼї. Скільки б ви їх не зробили, на потім завжди нічого не залишається. 24 Канал пропонує приготувати улюблену закуску за рецептом порталу Cookorama

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Рецепт сирних паличок 

  • Час: 20 хвилин 
  • Порцій: 5 

Інгредієнти
– 5 яєць
– 100 мілілітрів холодної води;
– 1 столова ложка борошна;
– дрібка солі;
– 400 грамів твердого сиру;
– 100 грамів панірувальних сухарів;
– 500 мілілітрів рослинної олії. 

Приготування: 

  1. Сир нарізати рівними смужками однакової довжини.

  2. Підготуйте кляр, змішавши яйця з водою, сіллю та борошном до однорідної консистенції.

  3. Кожен шматочок сиру обваляйте в панірувальних сухарях, занурте в кляр, а потім знову обкачайте в сухарях.

  4. Обсмажуйте в гарячій олії приблизно 30 секунд, до апетитної скоринки. 

Смачного!

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