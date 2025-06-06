Шалено смачна закуска, про яку мало хто знає: як зробити смажену редиску

Редиску часто додають до салатів та закусок, але не всі знають, що її можна посмажити. Цей спосіб приготування надасть їй особливо виразних смакових акцентів, які ви точно повинні відчути.

Редиску можна використовувати не лише у свіжому вигляді. 24 Канал радить звернути увагу на рецепт порталу "На пенсії" – цей особливий смак та нові кулінарні акценти повинен відчути кожен. Читайте також Картоплю навіть не треба терти: рецепт дерунів, з яким робитимете їх значно частіше Рецепт смаженої редиски Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 400 грамів редиски;

– 3 столові ложки соєвого соусу;

– 5 грамів свіжого кореня імбиру;

– 1 столова ложка оливкової або соняшникової олії;

– пучок петрушки. Приготування: Ретельно промийте редиску під проточною водою, зріжте кінчики. Кожен коренеплід наріжте навпіл або на чверті, залежно від розміру. Корінь імбиру очистіть від шкірки і подрібніть ножем на дрібні шматочки. На розігріту сковорідку влийте трохи олії. Викладіть редиску разом з імбиром і обсмажуйте на середньому вогні приблизно 2 хвилини, постійно помішуючи. Додайте соєвий соус і готуйте ще приблизно хвилину, щоб овочі просочилися ароматами. Перед подачею посипте страву подрібненою свіжою зеленню. Смачного! Краще за морозиво: полуничний десерт з 3 інгредієнтів.