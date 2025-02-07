Збережіть на Валентина: як потішити коханих круасаном з лососем

Цей круасан обожнюють усі. Улюблене тісто, ніжний крем та витончений лосось – це поєднання, від якого неможливо відмовитися.

Ніжний круасан з улюбленою начинкою – ідеальний початок для романтичного дня. Адже з самого ранку все має бути ідеально! 24 Канал пропонує потішити своїх других половинок круасаном з лососем за рецептом BBC Good Food. Цікаво Він кращий за "той самий" шоколад: як легко приготувати дубайський торт Рецепт круасанів з лососем Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 4 круасани;

– шматок вершкового масла;

– 6 яєць;

– 50 мілілітрів подвійних вершків;

– жменя подрібненої цибулі;

– скибочки копченого лосося;

– чорний перець – до смаку. Приготування: Розігрійте гриль сковороду-гриль та злегка підсмажте круасани. Розріжте їх навпіл та злегка підсмажте їх з внутрішньої сторони до золотистого кольору. На сковороді розтопіть вершкове масло. Збийте яйця з вершками, додайте сіль та перець до смаку. Вилийте яєчну суміш на сковороду та злегка перемішайте. Коли яйця почнуть загусати, додайте дрібно нарізану цибулю та готуйте до готовності. На нижню половину кожного круасана викладіть кілька скибочок копченого лосося, зверху покладіть вершковий омлет. Посипте чорним перцем та прикрасьте зеленню. Смачного! Улюблений смак дитинства: смажені пиріжки з яйцем і зеленню.