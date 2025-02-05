Пиріжки з яйцем та зеленню – це такі чутливі спогади про турботу бабусі та яскраве дитинство! А якщо виконати їх у смаженому варіанті, враження будуть ще кращими. 24 Канал пропонує зробити це за рецептом порталу "Коліжанка".
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Рецепт смажених пиріжків з яйцем та зеленню
- Час: 2 години 30 хвилин
- Порцій: 10 – 12 пиріжків
Інгредієнти:
– 900 грамів борошна;
– 400 мілілітрів молока;
– 15 грамів сухих дріжджів;
– 9 яєць;
– 1 – 2 пучки зеленої цибулі;
– 100 – 150 мілілітрів соняшникової олії;
– 3 столові ложки цукру;
– сіль, перець, спеції – до смаку.
Приготування:
- Готуємо тісто. В мисці змішуємо сіль, цукор та дріжджі. Вливаємо тепле молоко і ретельно перемішуємо. Додаємо 2 яйця та столову ложку соняшникової олії, вимішуємо і поступово всипаємо борошно невеликими жменями.
- Замішуємо тісто, вкриваємо рушником і залишаємо в теплому місці на 90 хвилин.
- Відварюємо 7 яєць, остуджуємо, очищаємо і дрібно нарізаємо. Змішуємо з подрібненими пір’ям зеленої цибулі, приправляємо сіллю, меленим перцем і улюбленими спеціями.
- Формуємо пиріжки. Ділимо тісто на частини, робимо коржі, кладемо начинку в центр і скріплюємо краї.
- Розігріваємо олію та викладаємо пиріжки так, щоб жир покривав їх наполовину. Підрум'янюємо з обох сторін, за бажанням прикривши кришкою.
Смачного!
Вона також може псуватися: де потрібно зберігати соняшникову олію.