Нежный круассан с любимой начинкой – идеальное начало для романтического дня. Ведь с самого утра все должно быть идеально! 24 Канал предлагает порадовать своих вторых половинок круассаном с лососем по рецепту BBC Good Food.
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Рецепт круассанов с лососем
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 круассана;
– кусок сливочного масла;
– 6 яиц;
– 50 миллилитров двойных сливок;
– горсть измельченного лука;
– ломтики копченого лосося;
– черный перец – по вкусу.
Приготовление:
- Разогрейте гриль сковороду-гриль и слегка поджарьте круассаны.
- Разрежьте их пополам и слегка поджарьте их с внутренней стороны до золотистого цвета.
- На сковороде растопите сливочное масло.
- Взбейте яйца со сливками, добавьте соль и перец по вкусу.
- Вылейте яичную смесь на сковороду и слегка перемешайте. Когда яйца начнут загустевать, добавьте мелко нарезанный лук и готовьте до готовности.
- На нижнюю половину каждого круассана выложите несколько ломтиков копченого лосося, сверху положите сливочный омлет.
- Посыпьте черным перцем и украсьте зеленью.
Приятного аппетита!
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