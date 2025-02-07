Ніжний круасан з улюбленою начинкою – ідеальний початок для романтичного дня. Адже з самого ранку все має бути ідеально! 24 Канал пропонує потішити своїх других половинок круасаном з лососем за рецептом BBC Good Food.
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Рецепт круасанів з лососем
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 4 круасани;
– шматок вершкового масла;
– 6 яєць;
– 50 мілілітрів подвійних вершків;
– жменя подрібненої цибулі;
– скибочки копченого лосося;
– чорний перець – до смаку.
Приготування:
- Розігрійте гриль сковороду-гриль та злегка підсмажте круасани.
- Розріжте їх навпіл та злегка підсмажте їх з внутрішньої сторони до золотистого кольору.
- На сковороді розтопіть вершкове масло.
- Збийте яйця з вершками, додайте сіль та перець до смаку.
- Вилийте яєчну суміш на сковороду та злегка перемішайте. Коли яйця почнуть загусати, додайте дрібно нарізану цибулю та готуйте до готовності.
- На нижню половину кожного круасана викладіть кілька скибочок копченого лосося, зверху покладіть вершковий омлет.
- Посипте чорним перцем та прикрасьте зеленню.
Смачного!
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