До Міжнародного дня супу: 3 рецепти, які підкорили світ

Ароматний суп не тільки чудово зігріває, а й прекрасно насичує. І деякі страви роблять це настільки добре, що здобули популярність в усьому світі.

Є супи, перед яким не зможуть встояти навіть ті, хто не надто полюбляє рідкі страви. 24 Канал пропонує добірку рецептів супів з усього світу, які точно заслуговують опинитися на вашому столі.

Цікаво Сік з неї так і капатиме: рецепт великодньої шинки, який ви збережете і на наступний рік

Мінестроне

Час : до 1 години

: до 1 години Порцій: 4

Інгредієнти:

– столова ложка оливкової олії;

– 1 цибуля;

– 2 почищені та нарізані морквини;

– 3 нарізані палички селери;

– 2 дрібно нарізані зубчики часнику;

– 2 столові ложки томатного пюре;

– 400 грамів нарізаних помідорів;

– 1,2 літра курячого бульйону;

– 400 грамів консервованої квасолі, промитої та сухої;

– 100 грамів дрібно поламаних спагеті;

– 1/4 головки капусти, дрібно шаткуємо;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Оливкову олію розігріваємо у великій каструлі з кришкою. Додаємо цибулю, моркву і селеру, солимо, перчимо і готуємо у 10 хвилин. Додаємо часник і смажимо ще 1 хвилину. Додаємо томатне пюре і готуємо ще 3 хвилини. Додаємо помідори та бульйон. Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь та готуємо 15 хвилин. У каструлю додаємо квасолю та спагеті готуємо до готовності макаронних виробів. Додаємо капусту та варимо ще 2 хвилини. Консистенцію супу можна регулювати гарячою водою.

Клем-чаудер

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порції: 9

Інгредієнти:

– 4 скибочки бекону;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 2 зубчики часнику;

– 1 ріпчаста цибулина;

– 1/2 чайної ложки сушеного чебрецю;

– 3 столові ложки борошна;

– 1 склянка молока;

– 1 склянка овочевого бульйону;

– 2 банки консервованих молюсків (у власному соку);

– 2 картоплини;

– 1 лавровий лист;

– 1/2 склянки молока;

– 1/2 склянки вершків;

– сіль;

– мелений чорний перець;

– 2 столові ложки подрібненої зелені петрушки.

Приготування:

Нагрійте об'ємну каструлю з потовщеним дном. Підсмажте в ній порізаний на маленькі кубики бекон протягом шести-восьми хвилин. Вийміть його на окрему тарілку, а жир, який витопився, залиште у каструлі. У тій же каструлі розтопіть вершкове масло. Додайте подрібнені зубчики часнику та нарізану цибулю. Обсмажуйте їх, поки цибуля не стане напівпрозорою. Додайте сушений чебрець і смажте до моменту, коли відчуєте виразний аромат. Всипте пшеничне борошно і смажте, безперервно помішуючи, до набуття світло-золотистого відтінку. Поступово влийте коров'яче молоко, овочевий бульйон, рідину з консервованих молюсків та покладіть лавровий листок. Варіть суп, не перестаючи помішувати. Він повинен трохи загустіти. Покладіть у каструлю картоплю, нарізану середніми за розміром кубиками. Доведіть суп до активного кипіння, потім зменште інтенсивність вогню до мінімального. Варіть його до повної м'якості картопляних шматочків. Влийте по половині склянки молока та рідких вершків, додайте консервовані молюски та ретельно перемішайте. Посоліть та поперчіть, готуйте ще 2 хвилини.

Том ям

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 750 грамів води;

– 125 мілілітрів курячого бульйону;

– 2 гілочки лемонграсу;

– 15 грамів калгану;

– 5 листків кафрського лайма;

– 2 перці чилі;

– 300 грамів великих креветок;

– 120 грамів глив;

– 1 томат;

– половина цибулі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 3 столові ложки рибного соусу;

– 3 столові ложки соку лайма;

– кінза до смаку.

Приготування:

Очистіть креветки від панцирів. Панцирі та голови креветок помістіть в каструлю, а очищене м'ясо відкладіть убік. Подрібніть зубчики часнику, стручок перцю чилі, стебло лемонграсу та листки кафірського лайма. Перекладіть подрібнені інгредієнти в каструлю. Додайте невеликий шматочок кореня галангалу, бульйон і питну воду. Поставте каструлю на сильний вогонь і доведіть рідину до кипіння. Після закипання накрийте каструлю кришкою, зменште вогонь до середнього рівня і варіть протягом десяти хвилин. Процідіть отриманий бульйон через дрібне сито, видаліть використані панцирі та голови креветок. Проціджений бульйон перелийте назад у каструлю та поставте на невеликий вогонь. Наріжте цибулю та печериці тонкими скибочками або іншими бажаними шматочками та додайте їх до бульйону в каструлі. Варіть разом протягом 3 хвилин. Потім додайте нарізаний свіжий помідор і продовжуйте варити ще одну хвилину. Додайте відкладене раніше м'ясо креветок у каструлю і варіть ще дві хвилини, до готовності креветок. Після цього додайте цукровий пісок і рибний соус. Ретельно перемішайте і проваріть протягом однієї хвилини. Влийте свіжовичавлений сік лайма. За потреби скоригуйте смак, додаючи більше цукру, рибного соусу або соку лайма. Розлийте готовий суп у порційні тарілки. Подавайте гарячим, прикрасивши свіжим листям кінзи та тонкими кружальцями свіжого червоного перцю чилі.

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