Є супи, перед яким не зможуть встояти навіть ті, хто не надто полюбляє рідкі страви. 24 Канал пропонує добірку рецептів супів з усього світу, які точно заслуговують опинитися на вашому столі.
Цікаво Сік з неї так і капатиме: рецепт великодньої шинки, який ви збережете і на наступний рік
Мінестроне
- Час: до 1 години
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– столова ложка оливкової олії;
– 1 цибуля;
– 2 почищені та нарізані морквини;
– 3 нарізані палички селери;
– 2 дрібно нарізані зубчики часнику;
– 2 столові ложки томатного пюре;
– 400 грамів нарізаних помідорів;
– 1,2 літра курячого бульйону;
– 400 грамів консервованої квасолі, промитої та сухої;
– 100 грамів дрібно поламаних спагеті;
– 1/4 головки капусти, дрібно шаткуємо;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Оливкову олію розігріваємо у великій каструлі з кришкою.
- Додаємо цибулю, моркву і селеру, солимо, перчимо і готуємо у 10 хвилин.
- Додаємо часник і смажимо ще 1 хвилину.
- Додаємо томатне пюре і готуємо ще 3 хвилини.
- Додаємо помідори та бульйон. Накриваємо кришкою, зменшуємо вогонь та готуємо 15 хвилин.
- У каструлю додаємо квасолю та спагеті готуємо до готовності макаронних виробів.
- Додаємо капусту та варимо ще 2 хвилини.
- Консистенцію супу можна регулювати гарячою водою.
Клем-чаудер
- Час: 45 хвилин
- Порції: 9
Інгредієнти:
– 4 скибочки бекону;
– 2 столові ложки вершкового масла;
– 2 зубчики часнику;
– 1 ріпчаста цибулина;
– 1/2 чайної ложки сушеного чебрецю;
– 3 столові ложки борошна;
– 1 склянка молока;
– 1 склянка овочевого бульйону;
– 2 банки консервованих молюсків (у власному соку);
– 2 картоплини;
– 1 лавровий лист;
– 1/2 склянки молока;
– 1/2 склянки вершків;
– сіль;
– мелений чорний перець;
– 2 столові ложки подрібненої зелені петрушки.
Приготування:
- Нагрійте об'ємну каструлю з потовщеним дном. Підсмажте в ній порізаний на маленькі кубики бекон протягом шести-восьми хвилин. Вийміть його на окрему тарілку, а жир, який витопився, залиште у каструлі.
- У тій же каструлі розтопіть вершкове масло. Додайте подрібнені зубчики часнику та нарізану цибулю. Обсмажуйте їх, поки цибуля не стане напівпрозорою. Додайте сушений чебрець і смажте до моменту, коли відчуєте виразний аромат.
- Всипте пшеничне борошно і смажте, безперервно помішуючи, до набуття світло-золотистого відтінку.
- Поступово влийте коров'яче молоко, овочевий бульйон, рідину з консервованих молюсків та покладіть лавровий листок. Варіть суп, не перестаючи помішувати. Він повинен трохи загустіти.
- Покладіть у каструлю картоплю, нарізану середніми за розміром кубиками. Доведіть суп до активного кипіння, потім зменште інтенсивність вогню до мінімального. Варіть його до повної м'якості картопляних шматочків.
- Влийте по половині склянки молока та рідких вершків, додайте консервовані молюски та ретельно перемішайте.
- Посоліть та поперчіть, готуйте ще 2 хвилини.
Том ям
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 750 грамів води;
– 125 мілілітрів курячого бульйону;
– 2 гілочки лемонграсу;
– 15 грамів калгану;
– 5 листків кафрського лайма;
– 2 перці чилі;
– 300 грамів великих креветок;
– 120 грамів глив;
– 1 томат;
– половина цибулі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 3 столові ложки рибного соусу;
– 3 столові ложки соку лайма;
– кінза до смаку.
Приготування:
- Очистіть креветки від панцирів. Панцирі та голови креветок помістіть в каструлю, а очищене м'ясо відкладіть убік.
- Подрібніть зубчики часнику, стручок перцю чилі, стебло лемонграсу та листки кафірського лайма. Перекладіть подрібнені інгредієнти в каструлю.
- Додайте невеликий шматочок кореня галангалу, бульйон і питну воду. Поставте каструлю на сильний вогонь і доведіть рідину до кипіння. Після закипання накрийте каструлю кришкою, зменште вогонь до середнього рівня і варіть протягом десяти хвилин.
- Процідіть отриманий бульйон через дрібне сито, видаліть використані панцирі та голови креветок. Проціджений бульйон перелийте назад у каструлю та поставте на невеликий вогонь.
- Наріжте цибулю та печериці тонкими скибочками або іншими бажаними шматочками та додайте їх до бульйону в каструлі. Варіть разом протягом 3 хвилин. Потім додайте нарізаний свіжий помідор і продовжуйте варити ще одну хвилину.
- Додайте відкладене раніше м'ясо креветок у каструлю і варіть ще дві хвилини, до готовності креветок.
- Після цього додайте цукровий пісок і рибний соус. Ретельно перемішайте і проваріть протягом однієї хвилини. Влийте свіжовичавлений сік лайма. За потреби скоригуйте смак, додаючи більше цукру, рибного соусу або соку лайма.
- Розлийте готовий суп у порційні тарілки. Подавайте гарячим, прикрасивши свіжим листям кінзи та тонкими кружальцями свіжого червоного перцю чилі.
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