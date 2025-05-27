Недарма його величають найкращим у світі: норвезький торт, смак якого неможливо забути

Торти потребують часу та зусиль, але згодом кожна витрачена хвилина винагороджується сторицею. Нагородою за старання стають миті, які запамʼятовуються на все життя.

Ті, хто спробували цей торт бодай раз, одразу розуміли, що його назва цілком справедлива та відповідає дійсності. 24 Канал пропонує відтворити цей оригінальний десерт за рецептом порталу "Смачненьке". Читайте також Колись він був популярніший за морозиво: десерт, який підкорює дорослих та дітей Рецепт норвезького торта Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8 Інгредієнти:

– 100 грамів вершкового масла;

– 100 грамів цукру;

– 4 жовтки;

– 3 столові ложки молока;

– 150 грамів борошна;

– 1 чайна ложка розпушувача;

– 100 грамів мигдалю.

безе:

– 4 білки;

– 200 грамів цукру;

– 1/4 чайної ложки цукру;

– 1/3 чайної ложки лимонної кислоти;

крем:

– 300 мілілітрів вершків. Приготування: Розділяємо білки та жовтки. Борошно перемішуємо з розпушувачем. Розмʼякшене вершкове масло збиваємо з розпушувачем. Поступово додаємо просіяне борошно. Форму застеляємо пергаментом та змащуємо маслом і викладаємо в нього тісто. Білки збиваємо з сіллю, потім поступово додаємо цукор та лимонну кислоту. Викладаємо білки на тісто, посипаємо нарізаним мигдалем. Випікаємо при 170 градусах 35 – 40 хвилин. Готовий корж ділимо на 2 частини. Вершки збиваємо до стійких піків. Складаємо і перемащуємо торт, за бажанням можна полити шоколадом або топінгом. Смачного! Є шанси спробувати цей делікатес: скільки коштує найдорожча риба у світі.