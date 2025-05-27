Те, кто попробовал этот торт хотя бы раз, сразу понимали, что его название вполне справедливо и соответствует действительности. 24 Канал предлагает воспроизвести этот оригинальный десерт по рецепту портала "Смачненьке".
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Рецепт норвежского торта
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 100 граммов сливочного масла;
– 100 граммов сахара;
– 4 желтка;
– 3 столовые ложки молока;
– 150 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 100 граммов миндаля.
безе:
– 4 белка;
– 200 граммов сахара;
– 1/4 чайной ложки сахара;
– 1/3 чайной ложки лимонной кислоты;
крем:
– 300 миллилитров сливок.
Приготовление:
- Разделяем белки и желтки. Муку перемешиваем с разрыхлителем.
- Размягченное сливочное масло взбиваем с разрыхлителем. Постепенно добавляем просеянную муку.
- Форму застилаем пергаментом и смазываем маслом и выкладываем в нее тесто.
- Белки взбиваем с солью, затем постепенно добавляем сахар и лимонную кислоту.
- Выкладываем белки на тесто, посыпаем нарезанным миндалем. Выпекаем при 170 градусах 35 – 40 минут. Готовый корж делим на 2 части.
- Сливки взбиваем до устойчивых пиков.
- Складываем и перемазываем торт, по желанию можно полить шоколадом или топпингом.
Приятного аппетита!
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