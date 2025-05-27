Те, кто попробовал этот торт хотя бы раз, сразу понимали, что его название вполне справедливо и соответствует действительности. 24 Канал предлагает воспроизвести этот оригинальный десерт по рецепту портала "Смачненьке".

Читайте также Когда-то он был популярнее мороженого: десерт, который покоряет взрослых и детей

Рецепт норвежского торта

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 100 граммов сливочного масла;

– 100 граммов сахара;

– 4 желтка;

– 3 столовые ложки молока;

– 150 граммов муки;

– 1 чайная ложка разрыхлителя;

– 100 граммов миндаля.

безе:

– 4 белка;

– 200 граммов сахара;

– 1/4 чайной ложки сахара;

– 1/3 чайной ложки лимонной кислоты;

крем:

– 300 миллилитров сливок.

Приготовление:

Разделяем белки и желтки. Муку перемешиваем с разрыхлителем. Размягченное сливочное масло взбиваем с разрыхлителем. Постепенно добавляем просеянную муку. Форму застилаем пергаментом и смазываем маслом и выкладываем в нее тесто. Белки взбиваем с солью, затем постепенно добавляем сахар и лимонную кислоту. Выкладываем белки на тесто, посыпаем нарезанным миндалем. Выпекаем при 170 градусах 35 – 40 минут. Готовый корж делим на 2 части. Сливки взбиваем до устойчивых пиков. Складываем и перемазываем торт, по желанию можно полить шоколадом или топпингом.

Приятного аппетита!

Есть шансы попробовать этот деликатес: сколько стоит самая дорогая рыба в мире.