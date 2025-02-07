Здоровий сніданок, в який ви закохаєтеся: тости з авокадо та яйцем пашот

Смачний та здоровий сніданок – запорука вдалого та енергійного дня. А з правильними рецептами на це піде мінімум часу та зусиль.

Цей американський сніданок набув великої популярності серед тих, хто піклується про своє здоров'я. Він подарує гарний настрій та зарядить енергією на першу половину дня. 24 Канал пропонує скористатися рецептом, який опублікував портал "Шуба".

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Рецепт тосту з авокадо та яйцем

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 1

Інгредієнтів:

– скибка хліба;

– половинка авокадо;

– 1 яйце;

– сіль та перець до смаку;

– 1 чайна ложка соку лимона;

– 1 чайна ложка оливкової олії;

– зелень – до смаку.

Додатково:

– 500 грамів води;

– 1 столова ложка оцту 9%.

Приготування:

Підсушіть шматочок хліба на сухій сковороді або в тостері до золотистого кольору. Збризніть його оливковою олією. Розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку та ложкою дістаньте м'якоть. Покладіть половину в миску, додайте лимонний сік, сіль, перець та розімніть виделкою до однорідної консистенції. У каструлі закип'ятіть воду та додайте трохи оцту. Розбийте яйце в окрему миску. Обережно перелийте його у воду. Варіть яйце 2,5 – 3 хвилини, поки білок не стане щільним, а жовток залишиться рідким. Дістаньте яйце шумівкою та викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайву вологу. Намастіть тост пастою з авокадо, зверху викладіть яйце пашот. Посипте сіллю, перцем та прикрасьте зеленню.

Смачного!

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