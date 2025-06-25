Повернуть у дитинство усіх: легкий рецепт улюблених трубочок з кремом

Цей смаколик обожнюють як дорослі, так і діти. Трубочки з кремом стали легендарним десертом, який завжди бажаний на кожному столі.

Трубочки з білковим кремом – це не просто ностальгія, а й чудовий смак, який точно варто відтворювати якомога частіше. 24 Канал пропонує робити це з простим рецептом від порталу "На пенсії". Цікаво Його подають у ресторанах: салат, який перетворить трапезу на святкування Рецепт трубочок з кремом Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

– 2 листи тіста філо;

– 1 жовток для змащування;

крем:

– 2 білки;

– 50 мілілітрів гарячої води;

– 150 грамів цукру. Приготування: Наріжте листкове тісто смужками завширшки приблизно 2 сантиметри. Обгорніть ними металеві або фольгові формочки для трубочок. Зверху змастіть заготовки жовтком. Випікайте в духовці, попередньо нагрітій до 180 градусів, близько 20 хвилин до рум’яної скоринки. Для приготування крему всипте цукор у гарячу воду та варіть до загустіння сиропу. Окремо збийте білки до стійкої піни, після чого тоненькою цівкою влийте в них гарячий сироп, не припиняючи збивання ще 5 хвилин. Коли трубочки охолонуть, акуратно зніміть їх із форм і наповніть кремом. Перед подачею посипте десерт цукровою пудрою. Смачного! Концентрована насолода: готуємо медівник з Лілією Цвіт.