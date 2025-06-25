Трубочки з білковим кремом – це не просто ностальгія, а й чудовий смак, який точно варто відтворювати якомога частіше. 24 Канал пропонує робити це з простим рецептом від порталу "На пенсії".

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Інгредієнти:

– 2 листи тіста філо;

– 1 жовток для змащування;

крем:

– 2 білки;

– 50 мілілітрів гарячої води;

– 150 грамів цукру.

Приготування:

Наріжте листкове тісто смужками завширшки приблизно 2 сантиметри. Обгорніть ними металеві або фольгові формочки для трубочок.

Зверху змастіть заготовки жовтком.

Випікайте в духовці, попередньо нагрітій до 180 градусів, близько 20 хвилин до рум’яної скоринки.

Для приготування крему всипте цукор у гарячу воду та варіть до загустіння сиропу.

Окремо збийте білки до стійкої піни, після чого тоненькою цівкою влийте в них гарячий сироп, не припиняючи збивання ще 5 хвилин.

Коли трубочки охолонуть, акуратно зніміть їх із форм і наповніть кремом.