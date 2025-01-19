Це стане хітом сезону: як приготувати свинячу відбивну з медовою капустою
Свиняча відбивна – страва, яку люблять майже всі. Хрустка скоринка та соковите м’ясо в поєднанні з медовою капустою створюють унікальний смак, який неможливо забути.
Щоб приготувати ідеальну свинячу відбивну, важливими є якісне м’ясо та правильна техніка панірування і смаження. Ароматна капуста з медом та лимоном додає страві гармонійного балансу солодкого, кислого та свіжого – це поєднання піднімає її на новий рівень. Як приготувати цю апетитну страву розповідає 24 Канал з посиланням на Pysznosci.
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Свиняча відбивна з капустою
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
Відбивна:
– 500 грамів свинячої корейки;
– 2 яйця;
– 200 грамів панірувальних сухарів;
– 3 столові ложки борошна;
– олія для смаження;
– сіль і перець до смаку.
Медова капуста:
– 250 грамів квашеної капусти;
– половина цибулини;
– 2 столові ложки меду;
– 1 лимон (сік і цедра);
– 25 грамів сала;
– 5 грамів петрушки;
– сіль і перець до смаку.
Приготування:
- Свинячу корейку потрібно відбити товкачем, посолити і поперчити.
- Для більшої виразності смаку м’ясо можна замаринувати в улюблених травах або спеціях.
- М'ясо слід обкачати в борошні, збитому яйці з манною крупою і сухарями, повторюючи операцію для створення більш хрусткої паніровки.
- Обсмажуйте відбивні в олії до золотистої скоринки, ретельно стежачи, щоб масло було добре розігріте, що забезпечить хрусткість паніровки та соковитість м’яса.
- Квашену капусту необхідно обсмажити на цибулі, додати мед, спеції та тушкувати до м’якості.
- На завершення капусту слід заправити вершковим маслом і посипати подрібненою петрушкою.
Смачного!
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