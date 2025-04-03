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3 квітня, 21:20
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Не неї всі задивлятимуться: як зробити волохату паску, яка розірвала інтернет

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Кожна господиня хоче, аби її паска була найгарнішою. З цим рецептом ви точно досягнете бажаного!

Волохата паска – це ідея переможниці кулінарного шоу "МастерШеф" Валерії Матрохіної. 24 Канал радить відтворити її рецепт, яким вона поділилася у своєму інстаграмі – і всі знайомі будуть заздрити вашій кулінарній майстерності. 

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Рецепт волохатої паски 

  • Час: 10 хвилин 
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 паска;
– 1 пачка турецької халви "волосся янгола".

Приготування

  1. Паску зверху надрізаємо та робимо всередині "ямку".
  2. Щільно накладаємо всередину "волосся янгола".
  3. Накриваємо верхом паски та прикрашаємо улюбленою глазур'ю. 
  4. Подавати її найкраще як десерт до чаю. 

Смачного!

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