Не неї всі задивлятимуться: як зробити волохату паску, яка розірвала інтернет

Кожна господиня хоче, аби її паска була найгарнішою. З цим рецептом ви точно досягнете бажаного!

Волохата паска – це ідея переможниці кулінарного шоу "МастерШеф" Валерії Матрохіної. 24 Канал радить відтворити її рецепт, яким вона поділилася у своєму інстаграмі – і всі знайомі будуть заздрити вашій кулінарній майстерності.

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Рецепт волохатої паски

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 паска;

– 1 пачка турецької халви "волосся янгола".

Приготування:

Паску зверху надрізаємо та робимо всередині "ямку". Щільно накладаємо всередину "волосся янгола". Накриваємо верхом паски та прикрашаємо улюбленою глазур'ю. Подавати її найкраще як десерт до чаю.

Смачного!

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