3 квітня, 21:20
Не неї всі задивлятимуться: як зробити волохату паску, яка розірвала інтернет
Кожна господиня хоче, аби її паска була найгарнішою. З цим рецептом ви точно досягнете бажаного!
Волохата паска – це ідея переможниці кулінарного шоу "МастерШеф" Валерії Матрохіної. 24 Канал радить відтворити її рецепт, яким вона поділилася у своєму інстаграмі – і всі знайомі будуть заздрити вашій кулінарній майстерності.
До речі Не липне і не кришиться: ідеальна глазур на паску
Рецепт волохатої паски
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 паска;
– 1 пачка турецької халви "волосся янгола".
Приготування:
- Паску зверху надрізаємо та робимо всередині "ямку".
- Щільно накладаємо всередину "волосся янгола".
- Накриваємо верхом паски та прикрашаємо улюбленою глазур'ю.
- Подавати її найкраще як десерт до чаю.
Смачного!
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