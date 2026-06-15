Смак літа на повну потужність: улюблені рецепти з абрикосами

Абрикоси – ще один цінний подарунок літа. З ними напої та десерти перетворюються на справжнє свято.

Напевно, важко уявити більш літній смак, аніж солодкі нотки абрикоса. 24 Канал зібрав кілька рецептів, які дозволять насолодитися ними на максимум. До теми Що смачного приготувати з кабачків: 3 рецепти, які точно сподобаються Запечені абрикоси з сиром Інгредієнти:

– 8 – 10 щільних абрикосів;

– 50 – 70 грамів сиру Дор блю;

– мед, волоські горіхи. Вишукана закуска за хвилини: дивіться відео Приготування: Абрикоси розрізаємо навпіл та виймаємо кісточки. Наповнюємо фрукти горіхами, сиром та медом. Запікаємо 10 хвилин при 200 градусах. Абрикосове чутні (індійський соус до мʼяса та сирів) Інгредієнти:

– абрикоси;

– цибуля;

– імбир;

– перець чилі;

– цукор;

– яблучний оцет;

– сіль;

– коріандр;

– гвоздика. Приготування: Наріжте абрикоси кубиками. У сотейнику обсмажте на олії дрібно нарізану цибулю, натертий імбир та дрібку гострого перцю чилі. Додайте абрикоси, трохи цукру, яблучного оцту, дрібку солі, коріандр та гвоздику. Тушкуйте на маленькому вогні близько 20 – 30 хвилин, поки маса не загусне і не стане схожою на глянцеве варення. Абрикосовий тарт з мигдалем І на десерт – неймовірний десерт від порталу Shuba. Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6 Інгредієнти:

тісто:

– 150 грамів борошна;

– 30 мілілітрів холодної води;

– 60 грамів вершкового масла;

– дрібка солі;

карамель:

– 80 грамів цукру;

– 20 грамів вершкового масла;

начинка:

– 8 абрикосів;

– 50 грамів цукру;

– 50 грамів мигдалевих пластівців. Приготування: Просійте у миску борошно з дрібкою солі, додайте кубики холодного масла і перетріть пальцями на крихту, після чого влийте крижану воду, швидко замісіть тісто, сформуйте кулю та залиште її в холодильнику на годину під плівкою. Помиті й обсушені абрикоси розділіть навпіл, видаліть кісточки, а для карамелі розтопіть у сотейнику цукор до золотистого кольору, зніміть з вогню та вмішайте кубики вершкового масла до однорідності. Вилийте карамель у застелену пергаментом форму, щільно розкладіть зверху ягоди зрізом догори, присипте цукром і накрийте розкачаним колом тіста, акуратно загорнувши його краї всередину та зробивши кілька проколів виделкою. Поставте пиріг у розігріту до 200 градусів духовку (підставивши знизу додаткове деко) і випікайте 30 хвилин до рум'яності. Залиште у формі на 10 хвилин. Обережно переверніть десерт на тарілку, полийте залишками карамелі та прикрасьте мигдальними пластівцями.