Буде доречним улюблене мʼясо: рецепти мʼясних страв на День батька

День батька обовʼязково потрібно відзначити чимось смачненьким. Але основою святкового застілля обовʼязково повинні бути улюблені мʼясні страви.

День батька повинен бути смачним та соковитим, тому на столі повинне бути улюблене мʼясо. 24 Канал пропонує добірку рецептів, серед яких ви точно знайдете щось до смаку.

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Стейк з яловичини

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 2 яловичі стейки (приблизно 200 грамів кожен);

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 2 зубчики часнику;

– 2 гілочки розмарину;

– сіль і перець до смаку.

Приготування:

Поставте сковороду на середній вогонь і налийте трохи оливкової олії. Дочекайтесь, поки вона добре нагріється. Стейки з усіх боків приправте сіллю та чорним перцем. Обсмажуйте м’ясо по 3 – 4 хвилини з кожного боку, щоб отримати середній ступінь просмажки. За хвилину до закінчення приготування додайте до сковороди подрібнений часник і гілочку розмарину. Після смаження дайте стейкам відпочити близько 5 хвилин, щоб м’ясо стало ще соковитішим.

Рецепт шашлику зі свинини на сковороді

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм свинини;

– приправа для шашлику до смаку;

– 3 цибулини;

– 30 мілілітрів олії;

– 2 столові ложки оцту;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Свинину добре промийте під проточною водою, обсушіть і наріжте середніми шматками. Цибулю очистіть від лушпиння, розріжте навпіл і наріжте грубими кільцями. Додайте її до м’яса й перемішайте. Приправте м’ясо сіллю, чорним перцем і спеціями для шашлику. Влийте трохи оцту й ще раз ретельно все перемішайте, щоб кожен шматок був добре замаринований. Накрийте посудину харчовою плівкою й залиште в холодильнику на 1 годину для маринування. У сковороді розігрійте соняшникову олію й викладіть шматочки м’яса – без цибулі. Обсмажуйте, періодично помішуючи, щоб м’ясо підрум’янилося з усіх боків. Коли з’явиться золотиста скоринка, додайте цибулю з маринаду. Продовжуйте готувати до повної готовності шашлику.

Рецепт курки з картоплею

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 курка;

– 1 сир вершковий або Філадельфія;

– 1 столова ложка сушеного естрагону;

– 1 лимон;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1 кілограм картоплі;

– 1 головка часнику;

– 150 грамів зелені;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. У мисці змішайте вершковий сир з естрагоном, лимонною цедрою, сіллю та перцем. Отриманою масою добре намастіть курячу грудку й стегна, не забуваючи про простір під шкіркою. Зовні курку злегка натріть сіллю, перцем і збризніть однією столовою ложкою оливкової олії. Викладіть тушку у велику форму для запікання та поставте в духовку на 30 хвилин. Тим часом очистьте картоплю та змастіть її невеликою кількістю оливкової олії. Почистьте зубчики часнику. Через пів години додайте картоплю та часник у форму до курки. Продовжуйте запікати ще 30 хвилин. Після цього перемішайте картоплю, всипте трохи свіжої зелені й допікайте до повної готовності.

Смачного!

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