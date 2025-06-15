День отца должен быть вкусным и сочным, поэтому на столе должно быть любимое мясо. 24 Канал предлагает подборку рецептов, среди которых вы точно найдете что-то по вкусу.
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Стейк из говядины
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 говяжьих стейка (примерно 200 граммов каждый);
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 веточки розмарина;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Поставьте сковороду на средний огонь и налейте немного оливкового масла. Дождитесь, пока оно хорошо нагреется.
Стейки со всех сторон приправьте солью и черным перцем.
Обжаривайте мясо по 3 – 4 минуты с каждой стороны, чтобы получить среднюю степень прожарки.
За минуту до окончания приготовления добавьте в сковороду измельченный чеснок и веточку розмарина.
После жарки дайте стейкам отдохнуть около 5 минут, чтобы мясо стало еще сочнее.
Рецепт шашлыка из свинины на сковороде
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм свинины;
– приправа для шашлыка по вкусу;
– 3 луковицы;
– 30 миллилитров масла;
– 2 столовые ложки уксуса;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Свинину хорошо промойте под проточной водой, обсушите и нарежьте средними кусками.
Лук очистите от шелухи, разрежьте пополам и нарежьте грубыми кольцами. Добавьте его к мясу и перемешайте.
Приправьте мясо солью, черным перцем и специями для шашлыка. Влейте немного уксуса и еще раз тщательно все перемешайте, чтобы каждый кусок был хорошо замаринован.
Накройте сосуд пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на 1 час для маринования.
В сковороде разогрейте подсолнечное масло и выложите кусочки мяса – без лука. Обжаривайте, периодически помешивая, чтобы мясо подрумянилось со всех сторон.
Когда появится золотистая корочка, добавьте лук из маринада. Продолжайте готовить до полной готовности шашлыка.
Рецепт курицы с картофелем
- Время: 2 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 1 курица;
– 1 сыр сливочный или Филадельфия;
– 1 столовая ложка сушеного эстрагона;
– 1 лимон;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 килограмм картофеля;
– 1 головка чеснока;
– 150 граммов зелени;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200 градусов.
В миске смешайте сливочный сыр с эстрагоном, лимонной цедрой, солью и перцем. Полученной массой хорошо намажьте куриную грудку и бедра, не забывая о пространстве под шкуркой.
Снаружи курицу слегка натрите солью, перцем и сбрызните одной столовой ложкой оливкового масла.
Выложите тушку в большую форму для запекания и поставьте в духовку на 30 минут.
Тем временем очистите картофель и смажьте его небольшим количеством оливкового масла. Почистите зубчики чеснока.
Через полчаса добавьте картофель и чеснок в форму к курице. Продолжайте запекать еще 30 минут.
После этого перемешайте картофель, всыпьте немного свежей зелени и допекайте до полной готовности.
Приятного аппетита!
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