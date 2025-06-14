Бузина веками была крайне популярным растением. Однако ее использовали не только с лечебной целью – она прекрасно проявила себя и в кулинарии. 24 Канал предлагает попробовать вкус лета и истории по рецепту портала Shuba.

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Рецепт кваса из бузины

  • Время: 20 минут
  • Порций: 10 литров

Ингредиенты:
– 10 литров воды;
– 15 цветков бузины;
– 1 килограмм сахара;
– 10 граммов лимонной кислоты.

Приготовление:

  1. Аккуратно оборвите или обрежьте соцветия (не мойте, чтобы сохранить природные дрожжи) и поместите в большую емкость.

  2. Добавьте лимонную кислоту и сахар. Залейте все холодной, очищенной, но не кипяченой водой. Хорошо перемешайте.

  3. Накройте марлей и оставьте настаиваться в теплом месте на пять дней.

  4. После этого процедите напиток, разлейте в бутылки, наполняя их примерно на три четверти.

  5. Герметично закупорьте и перенесите в прохладное, темное место для хранения.

Приятного аппетита!

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