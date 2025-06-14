Бузина веками была крайне популярным растением. Однако ее использовали не только с лечебной целью – она прекрасно проявила себя и в кулинарии. 24 Канал предлагает попробовать вкус лета и истории по рецепту портала Shuba.
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Рецепт кваса из бузины
- Время: 20 минут
- Порций: 10 литров
Ингредиенты:
– 10 литров воды;
– 15 цветков бузины;
– 1 килограмм сахара;
– 10 граммов лимонной кислоты.
Приготовление:
Аккуратно оборвите или обрежьте соцветия (не мойте, чтобы сохранить природные дрожжи) и поместите в большую емкость.
Добавьте лимонную кислоту и сахар. Залейте все холодной, очищенной, но не кипяченой водой. Хорошо перемешайте.
Накройте марлей и оставьте настаиваться в теплом месте на пять дней.
После этого процедите напиток, разлейте в бутылки, наполняя их примерно на три четверти.
Герметично закупорьте и перенесите в прохладное, темное место для хранения.
Приятного аппетита!
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