Бузина веками была крайне популярным растением. Однако ее использовали не только с лечебной целью – она прекрасно проявила себя и в кулинарии. 24 Канал предлагает попробовать вкус лета и истории по рецепту портала Shuba.

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Рецепт кваса из бузины

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 10 литров

Ингредиенты:

– 10 литров воды;

– 15 цветков бузины;

– 1 килограмм сахара;

– 10 граммов лимонной кислоты.

Приготовление:

Аккуратно оборвите или обрежьте соцветия (не мойте, чтобы сохранить природные дрожжи) и поместите в большую емкость. Добавьте лимонную кислоту и сахар. Залейте все холодной, очищенной, но не кипяченой водой. Хорошо перемешайте. Накройте марлей и оставьте настаиваться в теплом месте на пять дней. После этого процедите напиток, разлейте в бутылки, наполняя их примерно на три четверти. Герметично закупорьте и перенесите в прохладное, темное место для хранения.

Приятного аппетита!

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