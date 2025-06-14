Бузина століттями була вкрай популярною рослиною. Однак її використовували не лише з лікувальною метою – вона чудово проявила себе і в кулінарії. 24 Канал пропонує скуштувати смак літа та історії за рецептом порталу Shuba.
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Рецепт квасу з бузини
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 10 літрів
Інгредієнти:
– 10 літрів води;
– 15 квіток бузини;
– 1 кілограм цукру;
– 10 грамів лимонної кислоти.
Приготування:
Акуратно обірвіть або обріжте суцвіття (не мийте, щоб зберегти природні дріжджі) і помістіть у велику ємність.
Додайте лимонну кислоту й цукор. Залийте все холодною, очищеною, але не кип’яченою водою. Добре перемішайте.
Накрийте марлею та залиште настоюватися в теплому місці на п’ять днів.
Після цього процідіть напій, розлийте у пляшки, наповнюючи їх приблизно на три чверті.
Герметично закупорте та перенесіть у прохолодне, темне місце для зберігання.
Смачного!
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