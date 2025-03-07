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7 марта, 08:26
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Сможет любой мужчина: простые десерты на 8 марта

Лилия Имбировская-Сиваковская

Десерт – это не просто возможность порадовать любимую, но и выразить свою любовь особым способом. Не стоит пугаться, эти десерты готовить легко, а результат получится сказочным.

Десерт – важное дополнение к любому празднику, а для 8 марта и подавно. Какие десерты в этот день могут прийти на помощь мужчинам – рассказывает 24 Канал.

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Десерт из зефира и сливок

  • Время: 5 минут + застывание
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 2 зефира;
– 120 миллилитров сливок (20%);

Приготовление:

  1. Самый простой десерт. Зефир нарезаем, добавляем к сливкам и взбиваем в блендере.
  2. Полученный крем охлаждаем.
  3. Прекрасно сочетается с утренним кофе.

Шоколадный "гормон счастья"

  • Время: 20 минут
  • Порций:

Ингредиенты:
– 180 граммов черного шоколада;
– 50 миллилитров сливок;
– 2 столовые ложки сгущенного молока;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 столовая ложка коньяка;
– 10 – 12 замороженных вишен без косточек;
– 50 граммов бисквитного печенья или бисквитной крошки;
– 2 столовые ложки кокосовой стружки.

Приготовление:

  1. Заранее разморозьте вишни при комнатной температуре и достаньте масло из холодильника, чтобы оно размякло. Смешайте бисквитные крошки с кокосовой стружкой.
  2. Застелите формы для кексов пищевой пленкой, посыпьте дно бисквитно-кокосовой смесью.
  3. В кастрюльке с двойным дном соедините сливки, кусочки шоколада и сгущенное молоко. Нагревайте почти до кипения, постоянно помешивая. Снимите с огня и добавьте масло, коньяк и вишни.
  4. Вылейте шоколадную смесь на бисквитные крошки, сверху посыпьте остатком смеси и слегка прижмите. Наполните формы наполовину.
  5. Поместите десерт в морозильную камеру на ночь. Утром наслаждайтесь вкусным десертом.

Пудинг в стакане

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 0,5 литра молока;
– 140 граммов сахара;
– 100 граммов белого шоколада;
– 60 граммов сливочного масла;
– 30 граммов какао-порошка;
– 2 яйца;
– 6 столовых ложек муки;
– 160 граммов печенья.

Приготовление:

  1. Разбейте яйца в миску и взбейте их блендером или венчиком вручную.
  2. Растопите сливочное масло в кастрюле на небольшом огне. Можно также воспользоваться микроволновой печью.
  3. Добавьте к растопленному маслу муку и сахар, перемешайте, затем добавьте молоко.
  4. Добавьте кусочки белого шоколада и дождитесь, пока они растворятся.
  5. Тонкой струйкой влейте взбитые яйца, постоянно помешивая массу.
  6. Проварите пудинг до загустения, затем поделите на две равные части.
  7. В одну часть добавьте какао-порошок и перемешайте.
  8. Дождитесь, пока пудинги остынут, затем переложите их в одноразовые кондитерские мешки.
  9. Измельчите печенье в пакете с помощью скалки.
  10. В стакан или креманку выложите слой печенья, слой пудинга и так далее.
  11. Поставьте десерт в холодильник на 20 – 30 минут.
  12. Перед подачей украсьте печеньем.

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