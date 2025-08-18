Азиатская кухня это всегда особый колорит. А баклажаны, заготовленные таким образом, станут звездой даже на праздничном столе.

Эти баклажаны приятно удивят и поразят даже гурманов и знатоков азиатской кухни. Они получаются в меру пикантными и идеально дополнят любое блюдо, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал retsepty.in.ua.

Как заготовить кабачки по-корейски?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 3 средних баклажана;

– 2 моркови;

– 2 луковицы;

– 5 зубчиков чеснока;

– 50 миллилитров соевого соуса;

– 30 миллилитров уксуса;

– 1 столовая ложка сахара;

– 1 чайная ложка соли;

– 50 миллилитров растительного масла;

– 1 чайная ложка молотого кориандра;

– острый перец по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны помойте и нарежьте полосками или кубиками. Посыпьте солью и оставьте на 20 минут, чтобы удалить лишнюю горечь. Затем промойте их холодной водой и отожмите. Лук нарежьте полукольцами, морковь – тонкими полосками или натрите на терке для корейской моркови. В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и тушите еще 5 минут. Добавьте баклажаны и обжарьте их на среднем огне в течение 10 минут, не забывайте помешивать. Добавьте остальные ингредиенты и тушите еще 10 минут на слабом огне. Снимите сковороду с огня, дайте блюду остыть. Затем переложите баклажаны в миску, накройте пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 30 минут. Закройте в стерилизованные банки и храните в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

Грузинская аджика – это та закрутка, которая никогда не стоит до следующего сезона. Поэтому не упускайте возможности пополнить свои запасы, пока продолжается сезон овощей.