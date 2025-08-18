Укр Рус
18 августа, 06:05
2

Самая вкусная закуска этого года: готовим баклажаны по-корейски

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Баклажаны по-корейски является популярной закуской, которая отмечается особым азиатским колоритом.
  • Это блюдо может стать звездой праздничного стола благодаря своему уникальному вкусу.

Азиатская кухня это всегда особый колорит. А баклажаны, заготовленные таким образом, станут звездой даже на праздничном столе.

Эти баклажаны приятно удивят и поразят даже гурманов и знатоков азиатской кухни. Они получаются в меру пикантными и идеально дополнят любое блюдо, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал retsepty.in.ua.

Как заготовить кабачки по-корейски?

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты
– 3 средних баклажана;
– 2 моркови;
– 2 луковицы;
– 5 зубчиков чеснока;
– 50 миллилитров соевого соуса;
– 30 миллилитров уксуса;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 чайная ложка соли;
– 50 миллилитров растительного масла; 
– 1 чайная ложка молотого кориандра;
– острый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Баклажаны помойте и нарежьте полосками или кубиками.
  2. Посыпьте солью и оставьте на 20 минут, чтобы удалить лишнюю горечь. Затем промойте их холодной водой и отожмите.
  3. Лук нарежьте полукольцами, морковь – тонкими полосками или натрите на терке для корейской моркови.
  4. В сковороде разогрейте растительное масло. Обжарьте лук до золотистого цвета, добавьте морковь и тушите еще 5 минут.
  5. Добавьте баклажаны и обжарьте их на среднем огне в течение 10 минут, не забывайте помешивать.
  6. Добавьте остальные ингредиенты и тушите еще 10 минут на слабом огне.
  7. Снимите сковороду с огня, дайте блюду остыть.
  8. Затем переложите баклажаны в миску, накройте пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике на 30 минут.
  9. Закройте в стерилизованные банки и храните в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

