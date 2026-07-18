Синенькие по-одесски: как приготовить легендарную закуску из баклажанов
В Одессе баклажаны издавна называют "синенькими", и в этом названии уже есть что-то очень домашнее. Из них готовят закуски без сложных соусов и дорогих продуктов: достаточно запечь овощи, добавить помидоры, чеснок, зелень и дать блюду остыть.
В таком варианте баклажаны становятся мягкими, хорошо сочетаются с сочными помидорами и приобретают более выраженный вкус после охлаждения в холодильнике. Именно поэтому "синенькие по-одесски" лучше готовить немного заранее – тогда закуска будет плотнее, ароматнее и удобнее для подачи.
Как приготовить баклажаны по-одесски?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 баклажана;
– 2 – 3 сочных помидора;
– 1 красный болгарский перец;
– 1 луковица;
– 2 – 3 зубчика чеснока;
– 1 – 2 столовые ложки растительного масла;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– сахар по вкусу;
– укроп и петрушка по вкусу.
Приготовление:
- Вымойте баклажаны и сладкий перец, несколько раз проколите их вилкой и запеките в духовке до мягкости.
- Готовые овощи мелко порубите ножом или измельчите в блендере.
- С помидоров снимите кожицу и мелко нарежьте их. Лук тоже нарежьте как можно мельче.
- Смешайте запеченные и свежие овощи в глубокой миске. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и нарезанную зелень.
- Посолите, поперчите, заправьте растительным маслом и хорошо перемешайте. Подавайте закуску охлажденной.
Обратите внимание! Именно после охлаждения эта закуска раскрывает свой вкус лучше всего: овощи становятся мягче, а чеснок и зелень ощущаются ярче.