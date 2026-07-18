Синенькие по-одесски: как приготовить легендарную закуску из баклажанов

В Одессе баклажаны издавна называют "синенькими", и в этом названии уже есть что-то очень домашнее. Из них готовят закуски без сложных соусов и дорогих продуктов: достаточно запечь овощи, добавить помидоры, чеснок, зелень и дать блюду остыть.

В таком варианте баклажаны становятся мягкими, хорошо сочетаются с сочными помидорами и приобретают более выраженный вкус после охлаждения в холодильнике. Именно поэтому "синенькие по-одесски" лучше готовить немного заранее – тогда закуска будет плотнее, ароматнее и удобнее для подачи.

Как приготовить баклажаны по-одесски?

Время: 1 час

1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 баклажана;

– 2 – 3 сочных помидора;

– 1 красный болгарский перец;

– 1 луковица;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– 1 – 2 столовые ложки растительного масла;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу;

– сахар по вкусу;

– укроп и петрушка по вкусу.

Приготовление:

Вымойте баклажаны и сладкий перец, несколько раз проколите их вилкой и запеките в духовке до мягкости. Готовые овощи мелко порубите ножом или измельчите в блендере. С помидоров снимите кожицу и мелко нарежьте их. Лук тоже нарежьте как можно мельче. Смешайте запеченные и свежие овощи в глубокой миске. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и нарезанную зелень. Посолите, поперчите, заправьте растительным маслом и хорошо перемешайте. Подавайте закуску охлажденной.

Обратите внимание! Именно после охлаждения эта закуска раскрывает свой вкус лучше всего: овощи становятся мягче, а чеснок и зелень ощущаются ярче.