У такому варіанті баклажани стають м’якими, добре поєднуються з соковитими томатами й набирають виразнішого смаку після холодильника. Саме тому синенькі по-одеськи краще готувати трохи заздалегідь – тоді закуска буде щільнішою, ароматнішою й зручнішою для подавання.
Як приготувати баклажани по-одеськи?
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 баклажани;
– 2 – 3 соковиті помідори;
– 1 червоний болгарський перець;
– 1 цибулина;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– 1 – 2 столові ложки олії;
– сіль до смаку;
– чорний мелений перець до смаку;
– цукор до смаку;
– кріп і петрушка до смаку.
Приготування:
- Вимийте баклажани та солодкий перець, кілька разів проколіть їх виделкою й запечіть у духовці до м’якості.
- Готові овочі дрібно порубайте ножем або подрібніть у блендері.
- З помідорів зніміть шкірку та дрібно наріжте їх. Цибулю теж нашинкуйте якомога дрібніше.
- З’єднайте запечені та свіжі овочі у глибокій мисці. Додайте часник, пропущений через прес, і нарізану зелень.
- Посоліть, поперчіть, заправте рослинною олією та добре перемішайте. Подавайте закуску охолодженою.
Зверніть увагу! Саме після охолодження ця закуска розкриває смак найкраще: овочі стають м’якшими, а часник і зелень відчуваються виразніше.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими