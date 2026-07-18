У такому варіанті баклажани стають м’якими, добре поєднуються з соковитими томатами й набирають виразнішого смаку після холодильника. Саме тому синенькі по-одеськи краще готувати трохи заздалегідь – тоді закуска буде щільнішою, ароматнішою й зручнішою для подавання.

Як приготувати баклажани по-одеськи?

Час: 1 година

1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 баклажани;

– 2 – 3 соковиті помідори;

– 1 червоний болгарський перець;

– 1 цибулина;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– 1 – 2 столові ложки олії;

– сіль до смаку;

– чорний мелений перець до смаку;

– цукор до смаку;

– кріп і петрушка до смаку.

Приготування:

Вимийте баклажани та солодкий перець, кілька разів проколіть їх виделкою й запечіть у духовці до м’якості. Готові овочі дрібно порубайте ножем або подрібніть у блендері. З помідорів зніміть шкірку та дрібно наріжте їх. Цибулю теж нашинкуйте якомога дрібніше. З’єднайте запечені та свіжі овочі у глибокій мисці. Додайте часник, пропущений через прес, і нарізану зелень. Посоліть, поперчіть, заправте рослинною олією та добре перемішайте. Подавайте закуску охолодженою.

Зверніть увагу! Саме після охолодження ця закуска розкриває смак найкраще: овочі стають м’якшими, а часник і зелень відчуваються виразніше.