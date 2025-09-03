Баклажаны – самая популярная зимняя консервация. Универсальность и простота приготовления делают их идеальным вариантом для запасов на холодные месяцы.

На зиму баклажаны закрывают разными способами: с чесноком и другими добавками, целые или нарезанные. 24 Канал со ссылкой на Сенсация предлагает закрыть баклажаны кусочками.

Как закрыть баклажаны на зиму?

Время: 2 часа

2 часа Порции: 1

Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– 1 килограмм баклажанов;

– 10 штук сладкого перца;

– 100 граммов укропа;

– 100 граммов чеснока;

– 200 – 250 миллилитров масла;

– 2 столовые ложки соли с горкой;

– 6 столовых ложек сахара;

– 0,5 чайной ложки черного молотого перца;

– 2 столовые ложки 9% уксуса

Приготовление:

Подготовьте овощи. Одну большую головку чеснока почистите и измельчите ножом или блендером. Помидоры помойте, уберите с них плодоножки и нарежьте произвольными кусочками.

Баклажаны нарежьте кольцами толщиной 1 – 1,5 сантиметра. Перец также помойте, очистите и разрежьте на 4 части вдоль. В миску к измельченному чесноку добавьте пучок мелко нарезанного укропа.

Начищенные помидоры пропустите через мясорубку, перелейте в кастрюлю, накройте крышкой и поставьте на плиту. Томаты доведите до кипения и кипятите примерно 30 минут.

Тем временем обжарьте подготовленные овощи, делайте это на 2 разных сковородках. На каждую налейте 100 – 120 миллилитров масла и разогрейте на среднем огне. Баклажаны и перец необходимо обжарить с двух сторон, поэтому забрасывайте не все сразу, а порциями. После обжаривания переложите их на бумажные полотенца, чтобы убрать лишнее масло.

Когда в кастрюле рядом закипят помидоры, сделайте нагрев ниже среднего и варите их помешивая. Через 30 минут добавьте чеснок и укроп, соль, перец, сахар и уксус.

Оставьте томаты еще на несколько минут на плите.

Тем временем в стерилизованные банки на дно положите баклажаны, затем слой перца и немного томатной заливки. Затем снова баклажаны, перец и помидоры. И так до самого верха банки.

Когда полностью заполните банки, закройте их стерилизованными крышками и укутайте в одеяло до остывания.

Готово!

Что еще приготовить из баклажанов?

Баклажан – любимый овощ, который славится своим уникальным вкусом и способностью украшать любое блюдо, даже праздничное. Вкусно 24 предлагает подборку простых рецептов блюд из баклажанов, которые удовлетворят любой вкус.

Можно вкусно замариновать баклажаны или сделать из них салат. Или же есть вариант подойти творчески к приготовлению и сделать рататуй из баклажанов.