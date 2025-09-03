Королівська закуска: закриваємо баклажани на зиму за найкращим рецептом
- Баклажани є універсальною закускою до будь-якого застілля та входять в рейтинг найпопулярніших консервацій на зиму. До того ж ці овочі прості у приготуванні та заготівлі.
- Пропонуються ідеї для приготування з баклажанів: консервування, маринування, салат або рататуй.
Баклажани – найпопулярніша зимова консервація. Універсальність і простота приготування роблять їх ідеальним варіантом для запасів на холодні місяці.
На зиму баклажани закривають у різні способи: із часником та іншими додатками, цілі або нарізані. 24 Канал з посиланням на Сенсація пропонує закрити баклажани шматочками.
Як закрити баклажани на зиму?
- Час: 2 години
- Порції: 1
Інгредієнти:
– 2 кілограми помідорів;
– 1 кілограм баклажанів;
– 10 штук солодкого перцю;
– 100 грамів кропу;
– 100 грамів часнику;
– 200 – 250 мілілітрів олії;
– 2 столові ложки солі з гіркою;
– 6 столових ложок цукру;
– 0,5 чайної ложки чорного меленого перцю;
– 2 столові ложки 9% оцту
Приготування:
- Підготуйте овочі. Одну велику головку часнику почистьте та подрібніть ножем або блендером. Помідори помийте, приберіть з них плодоніжки та наріжте довільними шматочками.
- Баклажани наріжте кільцями товщиною 1 – 1,5 сантиметра. Перець також помийте, очистьте та розріжте на 4 частини поздовж. В миску до подрібненого часнику додайте пучок дрібно нарізаного кропу.
- Начищені помідори пропустіть через м'ясорубку, перелийте в каструлю, накрийте кришкою та поставте на плиту. Томати доведіть до кипіння та кип'ятіть приблизно 30 хвилин.
- Тим часом обсмажте підготовлені овочі, робіть це на 2 різних сковорідках. На кожну налийте 100 – 120 мілілітрів олії та розігрійте на середньому вогні. Баклажани та перець необхідно обсмажити з двох сторін, тому закидайте не все одразу, а порціями. Після обсмажування перекладіть їх на паперові рушники, щоб прибрати зайву олію.
- Коли в каструлі поруч закиплять помідори, зробіть нагрів нижче середнього і варіть їх помішуючи. Через 30 хвилин додайте часник та кріп, сіль, перець, цукор та оцет.
Залиште томати ще на кілька хвилин на плиті.
- Тим часом у стерилізовані банки на дно покладіть баклажани, потім шар перцю та трішки томатної заливки. Потім знову баклажани, перець та помідори. І так до самого верху банки.
- Коли повністю заповните банки, закрийте їх стерилізованими кришками та закутайте в ковдру до охолодження.
Готово!
Що ще приготувати з баклажанів?
Баклажан – улюблений овоч, який славиться своїм унікальним смаком та здатністю прикрашати будь-яку страву, навіть святкову. Смачно 24 пропонує добірку простих рецептів страв з баклажанів, які задовольнять будь-який смак.
Можна смачно замаринувати баклажани чи зробити з них салат. Або ж є варіант підійти творчо до приготування і зробити рататуй з баклажанів.