Пасхальный барашек из масла без силиконовой формы: как легко сделать
- Пасхального барашка из масла можно сделать. без использования силиконовой формы.
- Это Пасхальная традиция, которую стоит беречь – тем более, что это не требует усилий.
В пасхальной корзине именно мелкая деталь привлекает больше всего внимания. Масляный барашек как раз из таких вещей: продукт тот же, что и всегда, но подача сразу меняет настроение всего стола.
Особенно интересно, что для этого не обязательно иметь специальную форму, которую достают раз в год. Достаточно обычного сливочного масла, немного терпения и нескольких простых движений. Ниже два рецепта – без формы и что делать, если вы все же приобрели емкость.
Как сделать барашка из масла без формы?
- Время: 1 час
- Порциий: 1
Ингредиенты:
– 200 граммов сливочного масла 82%.
Приготовление:
- Чтобы сделать пасхального барашка из масла дома без специальной формы, сначала нужно правильно подготовить само масло.
- Оно должно быть пластичным – не только что из холодильника, но и не слишком мягким, чтобы хорошо держало форму. Удобнее всего работать с маслом комнатной температуры: тогда его легко формировать руками, подравнивать и добавлять мелкие детали.
- Сначала из основной части масла сформируйте туловище – овальную основу, которая станет корпусом барашка. Отдельно сделайте меньшую часть для головы и аккуратно присоедините ее к туловищу.
- Далее из небольших кусочков сформируйте ножки и ушки, закрепляя их по краям. Когда основная фигурка уже готова, зубочисткой осторожно подправьте контуры – выделите мордочку, наметьте ротик, выровняйте линии спины, боков и задней части.
- Все углы лучше сразу сгладить, чтобы фигурка выглядела аккуратно. Для глаз можно использовать горошины черного перца – их достаточно легонько вдавить в голову.
- После этого переходят к самому интересному – "шерсти". Остатки масла переложите в медицинский шприц без иглы или кондитерский мешок с небольшой насадкой и начинайте выдавливать мелкие завитки по всей поверхности туловища. Именно они создают характерную кудрявую текстуру.
- Если где-то остаются пустые места, их легко дополнить новыми завитками и сразу подровнять зубочисткой. Рожки также делают отдельно – из масла, выдавленного через узкую насадку или сформированного вручную тонкими жгутиками.
- Их аккуратно закручивают и прикрепляют к голове. Если какая-то деталь получается неровной, масло легко скорректировать, пока оно еще пластичное.
- Когда фигурка готова, ее стоит ненадолго поставить в холод, чтобы барашек хорошо застыл и держал форму на праздничном столе. Даже из половины пачки масла можно сделать маленькую аккуратную фигурку – и она будет выглядеть очень эффектно на пасхальной корзине или среди праздничных блюд.
Как сделать барашка в силиконовой форме?
- Время: 1 час
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 200 граммов сливочного масла 82%.
Приготовление:
- Выньте масло из холодильника, чтобы оно стало мягким.
- Поместите его в кондитерский мешок. Возьмите силиконовую форму и начните с головы барашка. Наполните ее маслом из кондитерского мешка. Утрамбуйте массу чайной ложкой.
- Постучите формой по столу, чтобы вышел лишний воздух. Заполните остальные формы. Поставьте в морозилку минимум на 40 минут.
- Когда барашек застынет, осторожно выньте его из формы.
