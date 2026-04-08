Пасхальный барашек из масла без силиконовой формы: как легко сделать

В пасхальной корзине именно мелкая деталь привлекает больше всего внимания. Масляный барашек как раз из таких вещей: продукт тот же, что и всегда, но подача сразу меняет настроение всего стола.

Особенно интересно, что для этого не обязательно иметь специальную форму, которую достают раз в год. Достаточно обычного сливочного масла, немного терпения и нескольких простых движений. Ниже два рецепта – без формы и что делать, если вы все же приобрели емкость. Как сделать барашка из масла без формы? Время : 1 час

: 1 час Порциий: 1 Ингредиенты:

– 200 граммов сливочного масла 82%. Этот точно пригодится: смотрите видео Приготовление: Чтобы сделать пасхального барашка из масла дома без специальной формы, сначала нужно правильно подготовить само масло. Оно должно быть пластичным – не только что из холодильника, но и не слишком мягким, чтобы хорошо держало форму. Удобнее всего работать с маслом комнатной температуры: тогда его легко формировать руками, подравнивать и добавлять мелкие детали. Сначала из основной части масла сформируйте туловище – овальную основу, которая станет корпусом барашка. Отдельно сделайте меньшую часть для головы и аккуратно присоедините ее к туловищу. Далее из небольших кусочков сформируйте ножки и ушки, закрепляя их по краям. Когда основная фигурка уже готова, зубочисткой осторожно подправьте контуры – выделите мордочку, наметьте ротик, выровняйте линии спины, боков и задней части. Все углы лучше сразу сгладить, чтобы фигурка выглядела аккуратно. Для глаз можно использовать горошины черного перца – их достаточно легонько вдавить в голову. После этого переходят к самому интересному – "шерсти". Остатки масла переложите в медицинский шприц без иглы или кондитерский мешок с небольшой насадкой и начинайте выдавливать мелкие завитки по всей поверхности туловища. Именно они создают характерную кудрявую текстуру. Если где-то остаются пустые места, их легко дополнить новыми завитками и сразу подровнять зубочисткой. Рожки также делают отдельно – из масла, выдавленного через узкую насадку или сформированного вручную тонкими жгутиками. Их аккуратно закручивают и прикрепляют к голове. Если какая-то деталь получается неровной, масло легко скорректировать, пока оно еще пластичное. Когда фигурка готова, ее стоит ненадолго поставить в холод, чтобы барашек хорошо застыл и держал форму на праздничном столе. Даже из половины пачки масла можно сделать маленькую аккуратную фигурку – и она будет выглядеть очень эффектно на пасхальной корзине или среди праздничных блюд. Как сделать барашка в силиконовой форме? Время : 1 час

: 1 час Порций: 1 Ингредиенты:

– 200 граммов сливочного масла 82%. Рецепт для тех, кто имеет силиконовую форму: смотрите видео Приготовление: Выньте масло из холодильника, чтобы оно стало мягким. Поместите его в кондитерский мешок. Возьмите силиконовую форму и начните с головы барашка. Наполните ее маслом из кондитерского мешка. Утрамбуйте массу чайной ложкой. Постучите формой по столу, чтобы вышел лишний воздух. Заполните остальные формы. Поставьте в морозилку минимум на 40 минут. Когда барашек застынет, осторожно выньте его из формы. Рецепты к празднику Пасха без замеса сэкономит вам много времени и энергии.

