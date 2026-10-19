Белые грибы в сметане с баношем: как приготовить ароматное блюдо по домашнему рецепту

Белые грибы со сметаной могут показаться простым блюдом, но именно в них скрывается тот самый лесной аромат, который мгновенно делает ужин особенным.

Банош с белыми грибами может стать для вас настоящим кулинарным открытием этой осенью. Это то блюдо, которое обязательно стоит попробовать каждому, советует инстаграм anny.cooking. Как приготовить банош с белыми грибами Время приготовления: 45 минут

приготовления: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

для грибов в сметане:

– 600 – 700 граммов белых грибов;

– 1 луковица;

– 1 зубчик чеснока;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 100 миллилитров сливок любой жирности;

– 200 граммов сметаны;

– 1 лавровый лист;

– петрушка;

банош:

– 300 миллилитров воды;

– 300 миллилитров молока;

– 100 граммов мелкой кукурузной крупы;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 30 граммов масла;

– 2 столовые ложки сметаны. Приготовление: Белые грибы тщательно очистите от лесного мусора, промойте, обсушите и нарежьте большими кусочками, чтобы они сохранили сочность и плотную структуру. Лук нарежьте тонкими полукольцами или кубиками, чеснок измельчите ножом. В глубокой сковороде или сотейнике разогрейте немного растительного или сливочного масла, выложите лук и обжарьте его на среднем огне до появления легкого золотистого оттенка. Добавьте к луку нарезанные грибы и жарьте 4 – 5 минут, периодически помешивая, пока по краям кусочков не появится тонкая румяная корочка. Влейте в сковороду 150 миллилитров горячей воды, накройте крышкой, уменьшите огонь до умеренного и тушите примерно 10 минут, пока лишняя влага полностью не испарится. Снимите крышку, добавьте соль, измельченный чеснок и свежемолотый черный перец. Добавьте сливки и сметану, тщательно перемешайте деревянной лопаткой и доведите соус до медленного кипения. Как только сметанная подлива прокипит 1 – 2 минуты и слегка загустеет, снимите кастрюлю с огня. Положите 1 лавровый лист и мелко нарезанную петрушку, накройте крышкой и оставьте настаиваться на 5 – 7 минут. Для баноша в толстостенном сотейнике или чугунном котелке смешайте 300 миллилитров воды с 300 миллилитрами молока, добавьте соль и доведите жидкость до кипения. Убавьте огонь до минимума и тонкой струйкой всыпьте кукурузную крупу, непрерывно и энергично взбивая смесь венчиком, чтобы избежать образования комочков. Варите кашу на медленном огне, постоянно помешивая, около 3 – 5 минут. Как только масса станет густой и начнет активно пузыриться, добавьте 30 граммов сливочного масла и 2 столовые ложки жирной сметаны. Хорошо перемешайте до однородной шелковистой консистенции, накройте крышкой и держите на самом слабом огне еще 2 – 3 минуты, чтобы крупа окончательно приобрела кремообразную консистенцию. Разложите горячий нежный банош по порционным глубоким тарелкам, щедро полейте сверху белыми грибами вместе с горячим сметанным соусом, а по желанию посыпьте раскрошенной соленой брынзой и хрустящими шкварками из грудинки.