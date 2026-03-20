Бисквитный рулет из 3 ингредиентов: этот десерт можно готовить каждый день

Бисквитный рулет – это тот десерт, который всегда удается идеально, даже если вы готовите его впервые. Главное – четко придерживаться рецепта и не правил выпечки бисквита, рассказывает портал Ania Gotuje.

Как приготовить вкусный рулет?

Порций: 4

Ингредиенты:

– 3 яйца;

– 75 граммов сахара;

– 85 граммов муки;

– щепотка ванилина;

– 200 граммов повидла или джема.

Десерт, который обожают все / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

Взбивайте яйца миксером в течение 5 минут до образования светлой пышной пены. Постепенно всыпайте сахар, добавьте щепотку ванилина для аромата и продолжайте процесс, пока масса не станет густой. Просейте муку сквозь мелкое сито и порциями вмешивайте ее в яичную смесь, добиваясь получения гладкого блестящего теста без единого комочка. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, и равномерно распределите его по всей поверхности. Отправьте бисквит в разогретую до 180–190 градусов духовку примерно на 10 минут. Следите за временем, чтобы не пересушить основу, иначе она будет трескаться. арячий пласт сразу переложите на чистое кухонное полотенце, осторожно снимите бумагу и быстро сверните бисквит в плотный рулон вместе с тканью, оставив его в таком состоянии до полного остывания. Остывший рулет аккуратно разверните и щедро смажьте любимым повидлом или густым джемом. По желанию измельчите грецкие орехи или нарежьте свежие ягоды и равномерно распределите их поверх начинки. Снова сверните изделие, заверните в пищевую пленку и выдержите в холодильнике не менее 30 минут. Перед тем как подавать к столу, посыпьте десерт сахарной пудрой и нарежьте его на порционные кусочки.

Что нельзя делать при выпекании бисквита?

При выпекании бисквита самое главное табу – это открывание дверцы духовки в первые минуты. Резкий перепад температуры и приток холодного воздуха приведут к тому, что воздушные пузырьки в тесте мгновенно сожмутся, и ваш пышный корж превратится в глевкий блин, который уже не поднимется, отмечает Przepisy.

Также не стоит смазывать жиром боковые стенки формы. Бисквитному тесту нужно "цепляться" за поверхность, чтобы расти вверх, а на масляной основе оно просто будет скользить вниз, что помешает получить высокую и ровную структуру.

Кроме того, старайтесь не закрывать дверцу духовки с грохотом и не переставлять форму с места на место во время выпекания, ведь даже незначительное сотрясение может разрушить нежные межмолекулярные связи в структуре сырого теста, что приведет к его оседанию.

