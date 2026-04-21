Та самая "битая" маринованная редиска: делаем фантастическую закуску за 30 минут
"Битый" редис - это легкое и очень аппетитное сезонное блюдо, способное стать настоящим открытием для вас и ваших близких. Эта закуска служит безупречным дополнением к мясным и рыбным деликатесам или же выступает как самостоятельный перекус с хрустящим багетом.
Создание этого блюда займет у вас совсем немного времени, но результат окажется настолько изысканным, что вы точно захотите это повторить. Как избавить себя от забот и получить невероятную сезонную закуску – рассказывает Александр Огородник.
Как сделать "битую" редиску?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 700 граммов редиса;
– 100 граммов синего лука;
– 8 граммов чеснока;
– 15 граммов свежего укропа;
– 25 граммов соли;
– 50 граммов сахара;
– 1 граммов черного перца;
– 50 граммов уксуса 8%;
– 25 граммов домашнего подсолнечного масла.
Закуска, которая стала легендарной: смотрите видео
Приготовление:
- Промойте редиску и осторожно простучите каждый плод кухонным молотком. Важно, чтобы овощ только треснул, а не разлетелся на куски.
- Благодаря такому "битью" редис приобретает необычную текстуру и значительно интенсивнее насыщается соусом, становясь гораздо ароматнее и хрустящей, чем обычные тонкие слайсы.
- Для маринада смешайте в глубокой емкости нашинкованный лук, измельченные зубчики чеснока, порубленный свежий укроп и щепотку острого перца.
- Туда же влейте масло (прекрасно подойдет оливковое) и уксус, всыпьте соль с сахаром и тщательно вымешайте смесь до однородности.
- Переложите овощи вместе с заправкой в стеклянную банку или герметичный контейнер.
- Отправьте закуску в холодильник минимум на 30 минут – этого времени хватит, чтобы редиска впитала в себя все пряные оттенки.
Как выбрать хрустящую редиску?
Обращайте внимание на его плотность и внешний вид. Каждый корнеплод должен быть твердым, как камень: если при легком нажатии вы чувствуете мягкость или упругость, это означает, что внутри она пустая или перезрелая, рассказывает WP Kuchnia.
Кожура должна быть идеально гладкой, блестящей и яркой, без темных пятен или глубоких трещин. Также обязательно осмотрите ботву, если редиска продается пучком. Зелень должна быть свежей, насыщенного цвета и не увядшей – именно листья являются лучшим индикатором того, как давно овощ извлекли из почвы.
