Блины из 2 ингредиентов без муки, яиц и молока: вы должны попробовать эту находку

Такие блины вам точно понравятся. Легкие в приготовлении и никогда не рвутся – именно то, что нужно для удачного начала дня.

Приготовить любимый завтрак теперь станет еще проще. Минимум мороки и всего 2 ингредиента нужны для того, чтобы почувствовать восхитительный вкус блинов с любимым приложением, рассказывает портал Kuchnia. Как приготовить блины с семенами чиа? Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 10 граммов семян чиа;

– 170 граммов овсяных хлопьев. Замечательная основа для любимых приложений / Фото Pixabay Приготовление: В чашу блендера высыпьте овсяные хлопья вместе с семенами чиа. Влейте туда ориентировочно пол-литра воды и добавьте приправы по своему вкусу: для пикантного вкуса подойдут соль, молотый перец или щепотка сушеного чеснока, а для сладкого десертного исполнения – сахар и экстракт ванили. Взбейте ингредиенты на высокой скорости до получения абсолютно однородной массы, которая по своей густоте должна быть похожей на классическое блинное тесто. После взбивания оставьте смесь отдохнуть примерно на четверть часа, чтобы семена чиа впитали влагу, набухли и сделали основу более густой. Хорошо прогрейте сковороду на умеренном огне и едва заметно смажьте ее поверхность каплей растительного масла. Налейте порцию теста по центру и аккуратными движениями распределите его тонким равномерным слоем по всему дну. Выпекайте блинчик в течение 3 – 4 минут, пока его края не станут сухими и не начнут легко отделяться от горячей поверхности. После этого осторожно взвесьте лопаткой, переверните на другую сторону и держите на огне еще 1 – 2 минуты.