Блинчики с красной рыбой на Масленицу: праздник в каждом кусочке

Уже скоро Масленица, поэтому готовиться лучше уже сейчас. А чтобы добавить празднику хорошего настроения, лучше всего добавить к любимому лакомству красную рыбу.

Красная рыба – это всегда о праздничном настроении и особых ощущениях. Даже на Масленицу стоит совместить их с любимыми блинами – и невероятный результат гарантирован, рассказывает портал Cookpad.

Как приготовить блины с красной рыбой?

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

тесто:

– 3 яйца;

– 500 миллилитров молока;

– 200 граммов муки;

– 1 столовая ложка сахара;

– щепотка соли;

– 3 столовые ложки растительного масла;

начинка:

– 200 граммов красной рыбы;

– 250 граммов сливочного сыра;

– пучок укропа;

– несколько капель лимонного сока;

– 1 свежий огурец.

Так легко и празднично / Фото Freepik

Приготовление:

В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром до легкой пены. Влейте примерно половину теплого молока и постепенно всыпайте просеянную муку, постоянно работая венчиком, чтобы не было комочков. Когда масса станет густой и однородной, влейте остальное молоко и масло. Дайте тесту "отдохнуть" 15 минут. Жарьте блины на раскаленной сковороде до легкого золотистого цвета с обеих сторон. Красную рыбу нарежьте тонкими слайсами или небольшими кубиками. Свежий огурец очистите от кожуры и нарежьте тонкой длинной соломкой. Мелко нашинкуйте укроп и смешайте его со сливочным сыром, добавив каплю лимонного сока для пикантности. Каждый охлажденный блинчик равномерно смажьте тонким слоем сливочного сыра. На один край выложите кусочки рыбы и несколько полосок огурца. Плотно сверните блинчик рулетом.

Как добавить блинам эстетики?

Если хотите, чтобы даже такое простое блюдо выглядело изысканно, стоит немного поколдовать над блинами. Например, можно изменить их цвет, чтобы они контрастировали с красной рыбой, рассказывает Smakosze.

Для этого нужно лишь добавить в тесто горсть измельченного шпината. Вы получите эффектные зеленые блины, которые идеально сочетаются с красной рыбой и белым сыром.

