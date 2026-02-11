Червона риба – це завжди про святковий настрій та особливі відчуття. Навіть на Масницю варто поєднати їх з улюбленими млинцями – і неймовірний результат гарантовано, розповідає портал Cookpad.

Як приготувати млинці з червоною рибою?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто:

– 3 яйця;

– 500 мілілітрів молока;

– 200 грамів борошна;

– 1 столова ложка цукру;

– дрібка солі;

– 3 столові ложки олії;

начинка:

– 200 грамів червоної риби;

– 250 грамів вершкового сиру;

– пучок кропу;

– кілька крапель лимонного соку;

– 1 свіжий огірок.

Так легко та святково / Фото Freepik

Приготування:

У глибокій мисці збийте яйця з сіллю та цукром до легкої піни. Влийте приблизно половину теплого молока та поступово всипайте просіяне борошно, постійно працюючи вінчиком, щоб не було грудочок. Коли маса стане густою та однорідною, влийте решту молока та олію. Дайте тісту "відпочити" 15 хвилин. Смажте млинці на розпеченій пательні до легкого золотистого кольору з обох боків. Червону рибу наріжте тонкими слайсами або невеликими кубиками. Свіжий огірок очистьте від шкірки і наріжте тонкою довгою соломкою. Дрібно нашаткуйте кріп і змішайте його з вершковим сиром, додавши краплю лимонного сіку для пікантності. Кожен охолоджений млинець рівномірно змастіть тонким шаром вершкового сиру. На один край викладіть шматочки риби та кілька смужок огірка. Щільно згорніть млинець рулетом.

Як додати млинцям естетики?

Якщо хочете, щоб навіть така проста страва виглядала вишукано, варто трішки почаклувати над млинцями. Наприклад, можна змінити їх колір, щоб вони контрастували з червоною рибою, розповідає Smakosze.

Для цього потрібно лише додати у тісто жменю подрібненого шпинату. Ви отримаєте ефектні зелені млинці, які ідеально поєднаються з червоною рибою та білим сиром.

