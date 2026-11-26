Сочетание тонких эластичных блинчиков, нежной ванильно-творожной начинки и кисло-сладкого вишневого соуса способно превратить привычный домашний завтрак в изысканный десерт.

Благодаря замешиванию теста на горячем молоке блины получаются удивительно эластичными, не рвутся при заворачивании и обладают приятным сливочным вкусом. Ароматная вишня с целыми ягодами придает приятную кислинку, белый йогуртовый крем делает подачу деликатной, а измельченные фисташки создают яркий цветовой акцент и приятный хруст.

Как приготовить блины с творогом и фисташками?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 5

Ингредиенты:

для блинов:

– 3 куриных яйца;

– 2 – 3 столовые ложки сахара;

– 480 миллилитров горячего молока;

– 160 граммов пшеничной муки;

– 40 граммов сливочного масла;

для творожной начинки:

– 400 граммов творога;

– 2 – 3 столовые ложки сметаны;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– 1 чайная ложка ванильного сахара; для вишневого соуса:

– 300 граммов вишни без косточек (свежей или размороженной);

– 2 – 3 столовые ложки сахара;

– 1 чайная ложка кукурузного крахмала;

– 2 столовые ложки холодной питьевой воды;

для подачи и украшения:

– 150 граммов густого греческого йогурта или сметаны;

– 1 столовая ложка сахарной пудры;

– 30 граммов очищенных несоленых фисташек.

Приготовление: