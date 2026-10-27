Борщ, который на следующий день становится еще вкуснее: старинный рецепт на ребрышках с квашеной капустой

Борщ с квашеной капустой – классическое блюдо поздней осени и зимы. От традиционного варианта со свежей капустой он отличается ярко выраженной, насыщенной кислинкой, более глубоким ароматом и особой густотой бульона.

Главный секрет удачного блюда заключается в последовательности добавления ингредиентов. Поскольку кислота квашеной капусты делает картофель "стеклянным" и твердым, капусту обязательно тушат отдельно до мягкости и добавляют в кастрюлю уже после того, как картофель полностью сварился. А финальное затолченное старое сало с чесноком придает блюду тот самый аутентичный аромат деревенской печи.

Как приготовить борщ с квашеной капустой?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

бульон и мясная основа:

– 3 литра воды;

– 600 граммов свиных ребрышек или говядины на кости;

– 1 лавровый лист;

– 3 горошины душистого перца; овощная часть:

– 400 граммов квашеной капусты;

– 4 картофелины среднего размера;

– 2 средних свеклы;

– 1 морковь;

– 1 репчатая луковица;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 1 чайная ложка сахара;

– 2 столовые ложки смальца или растительного масла;

заправка и подача:

– 50 граммов соленого сала;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 пучок свежей зелени (укроп и петрушка);

– соль и молотый черный перец по вкусу.

Приготовление: