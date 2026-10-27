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27 октября, 08:22
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Борщ, который на следующий день становится еще вкуснее: старинный рецепт на ребрышках с квашеной капустой

Лилия Имбировская-Сиваковская

Борщ с квашеной капустой – классическое блюдо поздней осени и зимы. От традиционного варианта со свежей капустой он отличается ярко выраженной, насыщенной кислинкой, более глубоким ароматом и особой густотой бульона.

Главный секрет удачного блюда заключается в последовательности добавления ингредиентов. Поскольку кислота квашеной капусты делает картофель "стеклянным" и твердым, капусту обязательно тушат отдельно до мягкости и добавляют в кастрюлю уже после того, как картофель полностью сварился. А финальное затолченное старое сало с чесноком придает блюду тот самый аутентичный аромат деревенской печи.

Как приготовить борщ с квашеной капустой?

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Ингредиенты: 
бульон и мясная основа: 
– 3 литра воды; 
– 600 граммов свиных ребрышек или говядины на кости; 
– 1 лавровый лист; 
– 3 горошины душистого перца; овощная часть: 
– 400 граммов квашеной капусты; 
– 4 картофелины среднего размера; 
– 2 средних свеклы; 
– 1 морковь; 
– 1 репчатая луковица; 
– 2 столовые ложки томатной пасты; 
– 1 чайная ложка сахара; 
– 2 столовые ложки смальца или растительного масла; 
заправка и подача: 
– 50 граммов соленого сала; 
– 3 зубчика чеснока; 
– 1 пучок свежей зелени (укроп и петрушка); 
– соль и молотый черный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Мясо тщательно промойте, выложите в кастрюлю, залейте 3 литрами холодной воды и поставьте на средний огонь.
  2. Перед закипанием тщательно снимите всю пену, добавьте лавровый лист и душистый перец, убавьте огонь до минимума и варите насыщенный бульон примерно 60 – 80 минут до полной мягкости мяса.
  3. Пока варится мясо, займитесь капустой. Попробуйте квашеную капусту: если она слишком кислая или соленая, промойте ее в холодной воде и отожмите руками.
  4. Длинные полоски капусты порежьте ножом на более короткие кусочки длиной 3 – 4 сантиметра, чтобы ее было удобно есть ложкой.
  5. Выложите подготовленную капусту в сотейник, добавьте 1 ополоник горячего мясного бульона, накройте крышкой и тушите на медленном огне 30 – 40 минут до мягкости.
  6. Свеклу очистите и нарежьте тонкой соломкой.
  7. Разогрейте на сковороде 1 столовую ложку смальца или растительного масла, выложите свеклу, добавьте томатную пасту, сахар и еще 1 ополоник бульона.
  8. Сахар и кислота томата зафиксируют рубиновый цвет корнеплода.
  9. Тушите свеклу на слабом огне примерно 15 минут до полуготовности.
  10. На другой сковороде обжарьте на 1 столовой ложке жира мелко нарезанный лук до прозрачности, затем добавьте натертую на крупной терке морковь и обжаривайте вместе 5 – 7 минут до золотистого цвета.
  11. Из готового бульона выньте лавровый лист.
  12. Картофель нарежьте кубиками среднего размера, опустите в кипящий бульон и варите ровно 12 – 15 минут до полной готовности.
  13. Когда картофель станет полностью мягким, выложите в кастрюлю тушеная свеклу вместе с соком, морковно-луковую зажарку и тушеная квашеную капусту.
  14. Перемешайте, дайте блюду закипеть на умеренном огне и варите 7 – 10 минут. Попробуйте на соль и перец, отрегулируйте вкус.
  15. Приготовьте традиционную заправку: сало нарежьте мелкими кусочками, очистите чеснок, выложите в ступку и растолките толкушкой вместе с щепоткой крупной соли до состояния однородной белой пасты.
  16. Добавьте в борщ растолченное с чесноком сало и мелко нарезанную зелень, перемешайте, доведите до появления первых пузырьков кипения и немедленно выключите плиту.
  17. Накройте кастрюлю плотной крышкой и дайте борщу настояться не менее 25 – 30 минут перед подачей.
  18. Подавайте со свежей густой сметаной, ржаным хлебом и зелеными перьями лука.