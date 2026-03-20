Эти праздничные бублики исчезают со стола за секунду: рецепт, за который вас все будут расхваливать

Приближается Пасха, а значит, пришло время собирать интересные рецепты. Эти бублики точно являются той закуской, которая вас поразит.

Бублики с фаршем – это та праздничная закуска, которую точно каждый помнит с детства. Это тот случай, когда стараться почти не надо, а результат все равно будет просто невероятным, рассказывает инстаграм iren.lazun.

Как сделать праздничные бублики с фаршем?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 300 – 400 граммов бубликов;

– 300 – 500 миллилитров молока;

– 400 – 500 граммов фарша;

– 1 лук;

– 100 – 150 граммов твердого сыра;

– 1 яйцо;

– соль, перец, чеснок по вкусу.

Приготовление:

Приготовление:

Первым делом выложите бублики (сушки) в глубокую емкость и залейте их теплым молоком. Оставьте изделия на 5 – 15 минут, чтобы они стали мягкими, но при этом сохраняли свою цельную форму. Пока основа размокает, займитесь приготовлением мясной массы. Соедините фарш с натертым луком, вбейте яйцо, добавьте измельченный чеснок, а также соль и перец по вкусу. Тщательно вымешайте начинку до однородного состояния. Застелите противень пергаментной бумагой и разложите на нем подготовленные бублики в один слой. В центр каждой сушки положите порцию фарша, слегка прижимая его ложкой для плотности. Поставьте блюдо в разогретую до 170 – 180 градусов духовку и выпекайте в течение 20 – 25 минут. За несколько минут до завершения приготовления достаньте противень, присыпьте каждую заготовку тертым сыром и верните в духовку еще на 5 – 10 минут, чтобы образовалась нежная расплавленная шапочка.

Как выбрать качественный фарш?

Прежде всего обращайте внимание на его цвет и текстуру. Свежая говядина должна иметь ярко-красный или вишневый оттенок, свинина – нежно-розовый, а курятина – бледно-розовый, подсказывает Onet.

Если вы заметили сероватые или зеленоватые пятна, это прямой признак начала порчи мяса. Также присмотритесь к консистенции: качественный продукт имеет четкую структуру мясных волокон, он не должен быть похожим на однородную мазеобразную пасту

Также обратите внимание на сок, который выделяется из мяса. Он должен быть прозрачным с красноватым оттенком. Большое количество мутной жидкости в лотке свидетельствует о том, что продукт, вероятно, был предварительно заморожен или в него добавили воду для увеличения веса.

