Эти праздничные бублики исчезают со стола за секунду: рецепт, за который вас все будут расхваливать
Приближается Пасха, а значит, пришло время собирать интересные рецепты. Эти бублики точно являются той закуской, которая вас поразит.
Бублики с фаршем – это та праздничная закуска, которую точно каждый помнит с детства. Это тот случай, когда стараться почти не надо, а результат все равно будет просто невероятным, рассказывает инстаграм iren.lazun.
Как сделать праздничные бублики с фаршем?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 300 – 400 граммов бубликов;
– 300 – 500 миллилитров молока;
– 400 – 500 граммов фарша;
– 1 лук;
– 100 – 150 граммов твердого сыра;
– 1 яйцо;
– соль, перец, чеснок по вкусу.
Делаем закуску, которую все любят с детства: видео
Приготовление:
- Первым делом выложите бублики (сушки) в глубокую емкость и залейте их теплым молоком. Оставьте изделия на 5 – 15 минут, чтобы они стали мягкими, но при этом сохраняли свою цельную форму.
- Пока основа размокает, займитесь приготовлением мясной массы. Соедините фарш с натертым луком, вбейте яйцо, добавьте измельченный чеснок, а также соль и перец по вкусу.
- Тщательно вымешайте начинку до однородного состояния.
- Застелите противень пергаментной бумагой и разложите на нем подготовленные бублики в один слой.
- В центр каждой сушки положите порцию фарша, слегка прижимая его ложкой для плотности.
- Поставьте блюдо в разогретую до 170 – 180 градусов духовку и выпекайте в течение 20 – 25 минут.
- За несколько минут до завершения приготовления достаньте противень, присыпьте каждую заготовку тертым сыром и верните в духовку еще на 5 – 10 минут, чтобы образовалась нежная расплавленная шапочка.
Как выбрать качественный фарш?
Прежде всего обращайте внимание на его цвет и текстуру. Свежая говядина должна иметь ярко-красный или вишневый оттенок, свинина – нежно-розовый, а курятина – бледно-розовый, подсказывает Onet.
Если вы заметили сероватые или зеленоватые пятна, это прямой признак начала порчи мяса. Также присмотритесь к консистенции: качественный продукт имеет четкую структуру мясных волокон, он не должен быть похожим на однородную мазеобразную пасту
Также обратите внимание на сок, который выделяется из мяса. Он должен быть прозрачным с красноватым оттенком. Большое количество мутной жидкости в лотке свидетельствует о том, что продукт, вероятно, был предварительно заморожен или в него добавили воду для увеличения веса.
