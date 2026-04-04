Лучшие бутерброды и сэндвичи на природу: 7 удачных вариантов на любой вкус и настроение

На природу редко берут что-то одно. Кому-то хочется простого бутерброда с колбасой, кто-то ищет более интересные варианты с креветками или сыром. Именно поэтому бутерброды для пикника давно перестали быть вариантом, который готовят на скорую руку перед выходом из дома.

В хороших сэндвичах важно не только то, что внутри, но и то, переживут ли они дорогу и как будут смаковать на природе. Чем проще их сложить, тем больше вероятность, что именно они первыми исчезнут из контейнера. Подборка удачных бутербродов для природы всегда уместна, особенно когда хочется не повторять одно и то же.

К теме Барбекю из рыбы вы еще не пробовали: какую выбрать и как замариновать, чтобы поразить всех

Как приготовить бутерброд по-галицки?

Время : 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 батон или хлеб;

– 200 граммов колбасы;

– 200 граммов ветчины;

– 2 квашеных огурца;

– 1 свежий огурец;

– 1–2 свежих помидора;

– 330 граммов творога;

– 100 граммов сливочного масла;

– 2 зубчика чеснока;

– 1/2 чайной ложки сладкой паприки;

– соль по вкусу;

– перец по вкусу.

– 2 вареных яйца.

Идеальная идея для пикника: смотрите видео

Приготовление:

Для сырной намазки к творогу добавьте сливочное масло комнатной температуры, сладкую паприку, соль, перец и пропущенный через пресс чеснок. Все взбейте блендером до однородной массы. Хлеб или батон нарежьте ломтиками и смажьте подготовленной сырной намазкой. Отдельно тонко нарежьте помидор, свежий и квашеный огурец, а также колбасу и ветчину. Бутерброды сделайте двух видов: на часть выложите колбасу и квашеный огурец, а на остальные – ветчину, свежий огурец и помидор. Сверху все бутерброды притрусите вареным яйцом, натертым на мелкой терке.



Как приготовить бутерброды с фаршем?

Время: 30 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 большой багет;

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 луковица;

– 3 зубчика чеснока;

– 400 граммов фарша из птицы;

– 1 столовая ложка прованских трав;

– 400 граммов помидоров;

– кусочек лука;

– 150 граммов тертой моцареллы;

– свежий базилик;

– соль;

– перец;

– кетчуп.

Приготовление:

Хлеб разрежьте вдоль и выложите на большой противень, застеленный пергаментом. В большую сковороду влейте оливковое масло и обжарьте лук, нарезанный кубиками, до прозрачности. Добавьте измельченный чеснок и фарш из птицы. Обжаривайте все вместе примерно 5–7 минут, тщательно разбивая мясо, чтобы оно равномерно приготовилось. Приправьте солью, перцем и прованскими травами, после чего слегка подрумяньте начинку. Помидоры очистите от кожицы, разрежьте на четвертинки, удалите плодоножки, а затем нарежьте кубиками, забрав лишний сок и семена. Духовку разогрейте в режиме гриля до средней мощности. На подготовленный хлеб выложите мясную начинку, сверху распределите нарезанные помидоры, еще немного приправьте солью и перцем и посыпьте мелко нарезанным луком. После этого сверху щедро посыпьте тертой моцареллой. Поставьте запеканки в духовку примерно на 7 – 10 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился до золотистого цвета. Готовое блюдо посыпьте измельченным свежим базиликом и, по желанию, полейте кетчупом.

Как приготовить бутерброды с креветкой?

Время : 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 батон с кунжутом;

– 100 граммов креветок;

– кунжут;

– соус терияки;

– 1 авокадо;

– 100 граммов крем-сыра;

– соль по вкусу;

– перец по вкусу;

– сок лимона;

– сливочное масло для жарки;

– 1 – 2 зубчика чеснока.

Эти бутерброды исчезнут за несколько минут: смотрите видео

Приготовление:

Батон нарежьте на 8 – 10 равных ломтиков. Креветки обжарьте на сливочном масле с чесноком. Для намазки соедините авокадо с крем-сыром, добавьте соль, перец и немного сока лимона, после чего хорошо перемешайте до однородности. Обжаренные креветки измельчите. На ломтики батона намажьте авокадовую массу, сверху выложите креветки, посыпьте кунжутом и полейте соусом терияки. Такое сочетание получается очень удачным и нежным на вкус.

Как приготовить бутерброды с сыром бри?

Время : 15 минут

Порций: 3

Ингредиенты:

– 1/3 багета;

– сливочное масло;

– 8 тонких ломтиков сыра бри;

– 4 тонких ломтика пармской ветчины;

– 8 черных оливок;

– 12 листьев базилика.

Приготовление:

Багет разрежьте пополам. Каждую половинку смажьте сливочным маслом. Сверху выложите по 4 ломтика мягкого сыра бри комнатной температуры, по 2 ломтика пармской ветчины, по 4 нарезанные черные оливки и по 6 листьев базилика.

Как приготовить бутерброды с болгарским перцем и сыром?

Время : 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 багет;

– 150 граммов крем-сыра;

– 50 граммов рукколы;

– 2 шарика сыра буррата или 200 граммов сыра моцарелла или страчатела;

– 2 болгарских перца;

– бальзамический соус;

– 50 граммов фисташек.

Эти бутерброды захочется делать каждый день: смотрите видео

Приготовление:

Багет нарежьте ломтиками. Болгарский перец запекайте примерно 35 минут при температуре 180 градусов. Пока он еще горячий, переложите в герметичную емкость или плотно накройте, чтобы потом легче было снять кожуру. Фисташки, при желании, несколько минут поджарьте на сухой хорошо разогретой сковородке на минимальном огне, а затем измельчите. Ломтики багета смажьте крем-сыром Сверху выложите руколу, сыр буррата, моцареллу или страчателу, добавьте запеченный перец, полейте бальзамическим соусом и посыпьте измельченными фисташками.

Как приготовить сэндвичи из филе?

Время : 25 минут

Порций: 6

Ингредиенты:

– 6 ломтиков хлеба;

– 300 граммов запеченного филе индейки или курицы;

– 3 столовые ложки майонеза;

– 2 столовые ложки соуса к жареной индейке;

– 6 листьев салата;

– 1 большой помидор;

– соль;

– перец;

– зубочистки;

– картофель фри для подачи.

Приготовление:

Хлеб нарежьте ломтиками и подогрейте в тостере. Сверху выложите нарезанное запеченное филе индейки, листья салата и ломтики помидора. Приправьте солью и перцем. Отдельно смешайте майонез с соусом к жареной индейке, смажьте этой смесью сэндвич, сложите его и закрепите зубочистками.

Как приготовить бутерброды а-ля "Цезарь"?

Время : 20 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 багет;

– 1 плавленый сырок сливочный;

– 1 вареное яйцо;

– 1 маринованный огурец;

– 1 пучок укропа;

– 1 запеченное куриное филе;

– 2 помидора;

– 50 – 70 граммов сыра пармезан или Dziugas.

Приготовление:

Для намазки плавленый сырок, вареное яйцо, маринованный огурец и укроп перебейте до однородной массы. Багет нарежьте ломтиками и намажьте подготовленной смесью. Сверху выложите кусочки запеченного куриного филе и нарезанные помидоры. В конце посыпьте бутерброды тертым сыром.

Какие еще есть идеи для отдыха на природе?