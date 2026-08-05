Пицца из кабачков на сковороде за несколько минут: рецепт на 10 из 10

Пицца без духовки, без длительного замеса теста и всего за 10 минут – именно так готовят кабачковую версию на сковороде. Это тот рецепт, который обязательно должен быть всегда под рукой!

Кабачковая основа здесь служит и тестом, и начинкой. Благодаря этому блюдо получается легким, но сытным. Вот этот рецепт стоит попробовать этим летом!

Почему эта пицца готовится так быстро?

Вместо дрожжевого теста используют натертый кабачок, яйца и муку. Смесь быстро схватывается на сковороде, поэтому духовка здесь не нужна.

Еще одно преимущество – пицца вкусна и в горячем виде, и после остывания. Именно поэтому она хорошо подходит для быстрого завтрака.

Как приготовить кабачковую пиццу?

Время: 10 минут

10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов молодых кабачков;

– 2 помидора;

– 3 яйца;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 2 зубчика чеснока;

– 5–6 столовых ложек муки;

– 3–4 столовые ложки растительного масла;

– свежая зелень по вкусу;

– 1 чайная ложка копченой паприки;

– 1 чайная ложка майорана;

– 1 чайная ложка сушеного базилика;

– соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

Натрите кабачки на крупной терке, молодую кожуру не снимайте. Один помидор нарежьте кубиками, второй – тонкими полукольцами. К кабачковой массе добавьте яйца, измельченный чеснок, зелень, сметану, специи, соль и перец. Все перемешайте, всыпьте муку и замесите густое овощное тесто. Разогрейте сковороду с маслом, выложите кабачковую смесь и равномерно распределите ее. Сверху разложите кусочки помидоров и слегка посыпьте специями. Готовьте под крышкой на минимальном огне до появления румяной корочки снизу и готовности середины. После выключения оставьте пиццу на сковороде еще на 15–20 минут. Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью, нарежьте на порции и подавайте к столу.

Что стоит обратить внимание?

В этом рецепте не стоит торопиться с огнем: кабачковая основа должна успеть пропечься внутри, пока низ уже подрумянивается. Именно крышка помогает довести блюдо до готовности без духовки.

Пizza из кабачков – это простой способ превратить сезонный овощ в полноценный завтрак. И еще одно доказательство того, что вкусные блюда не обязательно должны быть сложными.