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5 августа, 14:06
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Пицца из кабачков на сковороде за несколько минут: рецепт на 10 из 10

Лилия Имбировская-Сиваковская

Пицца без духовки, без длительного замеса теста и всего за 10 минут – именно так готовят кабачковую версию на сковороде. Это тот рецепт, который обязательно должен быть всегда под рукой!

Кабачковая основа здесь служит и тестом, и начинкой. Благодаря этому блюдо получается легким, но сытным. Вот этот рецепт стоит попробовать этим летом!

Почему эта пицца готовится так быстро?

Вместо дрожжевого теста используют натертый кабачок, яйца и муку. Смесь быстро схватывается на сковороде, поэтому духовка здесь не нужна.

Еще одно преимущество – пицца вкусна и в горячем виде, и после остывания. Именно поэтому она хорошо подходит для быстрого завтрака.

Как приготовить кабачковую пиццу?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 500 граммов молодых кабачков;
– 2 помидора;
– 3 яйца;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 2 зубчика чеснока;
– 5–6 столовых ложек муки;
– 3–4 столовые ложки растительного масла;
– свежая зелень по вкусу; 
– 1 чайная ложка копченой паприки;
– 1 чайная ложка майорана;
– 1 чайная ложка сушеного базилика;
– соль и черный перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Натрите кабачки на крупной терке, молодую кожуру не снимайте.
  2. Один помидор нарежьте кубиками, второй – тонкими полукольцами.
  3. К кабачковой массе добавьте яйца, измельченный чеснок, зелень, сметану, специи, соль и перец.
  4. Все перемешайте, всыпьте муку и замесите густое овощное тесто.
  5. Разогрейте сковороду с маслом, выложите кабачковую смесь и равномерно распределите ее.
  6. Сверху разложите кусочки помидоров и слегка посыпьте специями.
  7. Готовьте под крышкой на минимальном огне до появления румяной корочки снизу и готовности середины.
  8. После выключения оставьте пиццу на сковороде еще на 15–20 минут.
  9. Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью, нарежьте на порции и подавайте к столу.

Что стоит обратить внимание?

В этом рецепте не стоит торопиться с огнем: кабачковая основа должна успеть пропечься внутри, пока низ уже подрумянивается. Именно крышка помогает довести блюдо до готовности без духовки.

Пizza из кабачков – это простой способ превратить сезонный овощ в полноценный завтрак. И еще одно доказательство того, что вкусные блюда не обязательно должны быть сложными.

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